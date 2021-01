GROSSETO – Era il 15 gennaio del 2019 quando fu proiettato per la prima volta Digitalife, il film che racconta come cambia la vita grazie al digitale. Un film collettivo, prodotto da Varesenews, fatto di storie di vita di cambiamento. Una pellicola che aveva dentro anche un pezzo di Maremma perché tra le storie raccontate nel film c’è anche quella de IlGiunco.net e dei suoi giornalisti.

A due anni di distanza da quella “prima”, Varesenews dedica un’iniziativa speciale a Digitalife. Appuntamento stasera, venerdì 15 gennaio, alle 20,30 sulla pagina Facebook del giornale (https://www.facebook.com/varesenews).

di 30 Galleria fotografica Digitalife: proiezione 2019









Visto che non è più possibile tornare al cinema, almeno per il momento, questa iniziativa è un modo per vedere insieme il film e per parlarne subito dopo così come succede quando andiamo nelle sale cinematografiche con i nostri amici. Qui infatti trovate il link per vedere il film a partire dalle 20:40 su Rai Cinema. Poi alle 22 appuntamento sempre su Facebook insieme ai protagonisti del film.

Il film è stato realizzato da VareseNews insieme ai suoi lettori e sarà l’occasione per raccontarne curiosità e backstage con il regista Francesco Raganato, intervistato dal direttore Marco Giovannelli. Alla conclusione del film, sarà possibile ascoltare le voci di alcuni protagonisti della pellicola.

La serata sarà aperta dal direttore Marco Giovannelli e dal regista Francesco Raganato che racconteranno il backstage del film e altre curiosità. Alla conclusione del film, saranno invece alcuni dei protagonisti delle pellicola a prendere la parola, raccontando qual era e come è cambiato il loro rapporto con il digitale, anche in seguito alla pandemia mondiale e al lockdown.