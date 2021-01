Coronavirus, all’Argentario sei positivi. Il sindaco: «Siamo tra i territori meno colpiti»

MONTE ARGENTARIO – “Ad oggi all’Argentario ci sono sei positivi in isolamento. Durante la settimana ci sono state otto guarigioni, un trasferimento fuori comune ed un solo nuovo caso”.

A darne notizia, il sindaco di Monte Argentario Francesco Borghini.

“Come è facile constatare, fortunatamente, possiamo considerare il nostro territorio tra quelli meno colpiti dalla pandemia – prosegue -. Tutto questo è stato l’effetto di una serie di combinazioni particolarmente favorevoli, tra queste certamente quella dell’assunzione, da parte di tutta la cittadinanza, di comportamenti in linea con le disposizioni governative e regionali emanate allo scopo di contenere la diffusione del virus”.

“Aspettiamo di conoscere il contenuto del Piano di vaccinazione nazionale per conoscere quali impegni saranno richiesti ai comuni – conclude -. Quello che posso assicurare è che, quali che saranno, saremo in grado come Comune di Monte Argentario di farvi fronte, così come abbiamo fatto fronte a quelli fino ad oggi assegnatici. Tra questi quella della costante assistenza a quanti ne necessitano per la soluzione di problemi pratici come la fornitura di prodotti alimentari e medicinali”.