Autostrada Tirrenica, Sani: «Va finanziata e completata. Rimuovere i vincoli burocratici»

GROSSETO – “La Tirrenica va finanziata e completata”. Lo dichiara Luca Sani, deputato Pd. “Occorre prima di tutto – spiega – intervenire a livello normativo per rimuovere gli ostacoli burocratici che a oggi impediscono la realizzazione dell’opera attraverso procedure rapide e semplificate”.

“Al tempo stesso – aggiunge – vanno individuate le risorse per una infrastrutturata indispensabile per lo sviluppo economico dell’intero paese e necessaria per snellire i flussi traffico dei territori interessati. Dopo anni di annunci oggi i fondi europei rappresentano una occasione irripetibile per finanziare l’opera. Una volta superata l’attuale crisi di governo presenterò una interrogazione sul tema”.