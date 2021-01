Al via il tesseramento dell’Arci: «Sosteneteci, sosteniamoci»

MANCIANO – “Venerdì 15 e sabato 16 gennaio saremo al circolo fino alle 18 per distribuire il calendario e le tessere 2021 a tutti quelli che vorranno sostenerci”, fanno sapere dal circolo Arci di Manciano.

“E invitiamo tutti a sostenerci in un momento tanto particolare – proseguono dall’Arci -, in cui la sospensione delle attività ha ricadute pesanti non solo sulla socialità, ma anche sulla gestione economica dell’associazione. Associazione che al momento della chiusura

si trovava in un momento di passaggio e di rilancio, con l’approvazione del nuovo Statuto e con il progetto di condivisione della sede sociale

in un’ottica di sinergia con le istituzioni e le altre associazioni della comunità.

In particolare vi ricordiamo l’importanza del rinnovo della tessera 2021, che quest’anno viene rilasciata a 10 euro, per mantenere salda e coesa la base sociale.

In completa sicurezza sarà possibile anche acquistare uno dei nostri prodotti o materiali: una bottiglia di vino, un libro o una maglietta.

Passate a trovarci – concludono dall’Arci -, sosteneteci, sosteniamoci”.