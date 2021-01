Un sito spiega come dormire a scrocco a New York o viaggiare in business gratis in Polinesia

GROSSETO – Il nuovo DPCM vieta gli spostamenti tra regioni e i viaggi non essenziali, che tradotto vuol dire niente turismo almeno fino a fine marzo.

E’ passato un anno dallo scoppio della pandemia in tutto il mondo ma la luce alla fine del tunnel è ancora lontana. C’è però chi non si arrende e proprio in questo periodo di forte incertezza ha deciso di lanciare una sfida all’apparenza folle. Aprire un sito dedicato ai viaggi e in particolare a quello che si chiama reward travel.

Il sito insegnerà come si possono accumulare punti, miglia o altre “valute” per viaggiare o soggiornare in giro per il mondo.

L’Italia è la nazione delle raccolte punti, dei bollini al distributore, della caccia agli sconti. Il mondo del reward travel è esattamente questo: trasformare i punti della spesa in millemiglia Alitalia per volare in business class a New York, o pagare le tasse sapendo che quella transazione potrà regalare un soggiorno di una settimana alle Maldive per tutta la famiglia o nel nuovissimo .

“Vogliamo spiegare come è possibile viaggiare in prima classe con Emirates spendendo poche centinaia di euro – chiarisce Rainisio – così come dormire senza pagare in hotel 5 stelle. Ma non solo, su The Flight Club vogliamo far capire quali benefici siano legati ad una singola carta di credito e come il consumatore italiano possa approfittare, ad esempio, di coperture assicurative o vantaggi già previsti e a costo zero nel canone di una carta di credito”.

“In questo momento di forte incertezza la voglia di guardare oltre è tanta, il sito – spiegano i creatori – nasce proprio per questo far capire come si possono ottenere dei benefici sfruttando le spese di tutti i giorni, come accumulare punti da trasformare in vantaggi sia molto più semplice di quello che si crede e alla portata di tutti, dal millenial che compra su amazon, alla famiglia che fa la spesa alla coop tutte le settimane.”