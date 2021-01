Prosegue la raccolta fondi della Cri per un defibrillatore da usare sull’ambulanza pediatrica

ORBETELLO – È partita ad Orbetello la raccolta fondi della Croce rossa per acquistare un monitor defibrillatore per la ambulanza pediatrica Gaia. La raccolta fondi viene organizzata dall’area socio assistenziale, con Piera Casalini, Guya Sarperi, Cinizia Graziani, Lisi Rossi, e altri collaboratrici dello sportello di Area 2.

Questo apparecchio elettro medicale consentirà di avere a disposizione un nuovo e moderno strumento di rianimazione in ambulanza e di controllo dei parametri vitali. Per donare ci si può rivolgere alla sede Cri di Orbetello, in via Gioberti (aperta tutte le mattine dalle ore 8,30 alle ore 13 dal lunedì al sabato), o fare un bonifico bancario. Le prime donazioni sono già arrivate.

Il conto della Cri si trova a Banca Tema Agenzia di Orbetello a Neghelli. IBAN CRI COSTA D’ARGENTO: IT58Y0885172322000000216472