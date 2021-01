Prolungato l’orario dell’asilo, il sindaco: «Così andiamo incontro alle famiglie»

GROSSETO – Il comune di Grosseto, in collaborazione con il consorzio Coeso e la cooperativa Giocolare che gestisce parte dei servizi all’infanzia comunali, offrirà un ampliamento dell’orario di apertura del nido d’infanzia “Il Sole”.

A partire dal 18 gennaio, infatti, il nido prolungherà l’orario di chiusura dalle 15:30 alle 16:30 fino al 30 giugno 2021.

Sarà garantita l’applicazione di tutte le disposizioni previste dai protocolli anti-contagio Covid-19, condivisi, approvati ed attualmente in uso mantenendo separati i bambini delle 3 sezioni anche durante il prolungamento orario.

“Con l’ampliamento dell’orario di apertura dell’asilo nido “Il Sole” vogliamo andare incontro alle esigenze delle famiglie particolarmente colpite in questo periodo di emergenza sanitaria – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Servizi educativi, Chiara Veltroni -. Per questo vogliamo ringraziare tutti i soggetti che hanno permesso la realizzazione di questa possibilità.”

Il potenziamento del servizio è stato infatti reso possibile, nonostante la fase sanitaria complessa, grazie alla programmazione delle attività del progetto “Family Hub: mondi per crescere”, gestito dalla Cooperativa Giocolare, partner del progetto, unitamente al Consorzio CO&SO, e patrocinato dal Comune di Grosseto.

Obiettivo principale dell’iniziativa, finanziata da ” Con i Bambini” I.S. fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è quello di prevenire il rischio di esclusione dai circuiti educativi anche rispondendo alle necessità delle famiglie per la conciliazione dei tempi vita/lavoro, realizzando attività in luoghi sicuri che rispondano ai bisogni-diritti dei bambini di movimento, socializzazione e gioco.