Orientamento superiori, molti giovani maremmani non si sono ancora iscritti: ecco qualche consiglio

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per capire qualcosa di più sui propri lettori.

Visto l’imminente arrivo della scadenza per l’iscrizione dei ragazzi della terza media alle scuole superiori, che sarà il 25 gennaio prossimo, vi abbiamo chiesto se avete o meno scelto la vostra strada, o se lo abbiano fatto i vostri figli.

Scegliere la scuola superiore, si sa, è un momento fondamentale della vita di un individuo: è la prima vera scelta che ognuno di noi si è trovato o si troverà ad affrontare nel proprio percorso. E’ una decisione complicata, anche perché la maggior parte degli adolescenti non ha le idee chiare sul cosa fare da grande.

Stando ai dati del nostro Instapoll, in provincia di Grosseto ancora molti ragazzi non hanno scelto la scuola superiore che frequenteranno. Visto che mancano pochi giorni alla scadenza delle iscrizioni, per schiarirvi un po’ le idee date un’occhiata al nostro #SpecialeScuola #Orientamento a questo LINK: tutte le scuole della Maremma in un unico portale tra informazioni sull’offerta formativa e curiosità sui corsi. Qui troverete anche video e foto dagli istituti e licei del grossetano.

Oltre agli importantissimi momenti di open day che le varie scuole del territorio stanno organizzando, ecco i consigli del portale Skuola.net per accompagnarvi nella scelta:

1 – asseconda i tuoi interessi e abilità;

2- non avere paura di specializzarti;

3 – dai uno sguardo al mondo del lavoro;

4 – parla con i tuoi genitori;

5 – non lasciarti influenzare dagli amici e non aver paura di trovarne di nuovi.

In bocca al lupo a tutti!