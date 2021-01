La Primavera del Grifone vede la luce in fondo al buio: in campo a fine febbraio

GROSSETO – Notizie confortanti per i diciottenni dell’Us Grosseto, che hanno finalmente una data di ritorno all’agonismo. “La Lega Pro – recita l’ultimo comunicato della stessa – considerato il perdurare delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ritenuta la necessità di tutelare la salute dei giovani tesserati; dispone, a parziale modifica del Com. Uff. n. 10/PR3 del 3 dicembre 2020, la sospensione fino al 14 febbraio 2021 delle gare in programma del Campionato Primavera 3 2020-2021 – Dante Berretti”.

Per la rosa allenata da Mirko Pieri, militante nel girone D, il 20 febbraio sarà la volta della seconda giornata contro la Pistoiese, in casa: significherà tornare a gareggiare dopo quasi quattro mesi di stop forzato, inclusa la pausa natalizia, ovvero da quel 24 ottobre in cui debuttò sul campo della Viterbese, chiudendo con una sconfitta per 2-1. Ancora tutto da stabilire invece per le altre categorie giovanili.