La Pallamano Follonica sabato a Chiaravalle, obiettivo ritornare al successo

FOLLONICA – Allenamenti ripartiti per la Pallamano Follonica per preparare al meglio l’insidiosa trasferta in terra marchigiana contro la compagine del Chiaravalle.

“In questo momento ogni partita è una incognita – ha dichiarato la società – in quanto gli allenatori non sanno fino alla sera dei tamponi previsti per il giovedì durante l’ultimo allenamento chi avranno a disposizione, per cui nessuno è in grado di fare una previsione per il match di sabato prossimo. Tutti gli effettivi si stanno allenando e i ragazzi del golfo vogliono riprendere il loro cammino splendido interrotto con due sconfitte a Carpi, meritata, e a Teramo, molto discutibile su cui non vogliamo tornare, ma nemmeno dimenticare”.

La compagine marchigiana è a tre punti dai maremmani ed è fresca della vittoria in trasferta a Bologna, mentre i ragazzi dei mister Pesci e Cecchini hanno subito un rinvio della partita con il Tavarnelle a causa di molti infettati in casa chiantigiana.