Isis Del Rosso – Da Verrazzano: dai Licei all’Alberghiero, dal Nautico al Tecnico economico. Ecco l’offerta formativa

MONTE ARGENTARIO – L’Istituto d’Istruzione Superiore “R. Del Rosso – G. Da Verrazzano”, www.daverrazzano.it/orientamento20-21, comprende quattro scuole: l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (ex Istituto Nautico) di Porto S. Stefano nautico.daverrazzano.it/, il Polo Liceale Linguistico-Classico e Scientifico liceo.daverrazzano.it/ e l’Istituto Professionale Enogastronomico alberghiero.daverrazzano.it/ di Orbetello, e l’Istituto Tecnico Economico www.daverrazzano.it/ite-albinia/ di Albinia. Scuole differenti in uno stesso grande istituto per garantire al territorio della Maremma sud e non solo, varietà e qualità dell’offerta didattica. Scuole differenti, ma identico spirito di comunità inclusiva e dinamica. Stesso interesse ad implementare le attività in aula con laboratori, stage e progetti per far crescere gli studenti con la capacità di operare scelte appropriate per il proprio futuro. Come collegare realtà così diverse? L’attenzione progressiva alla digitalizzazione favorisce la comunicazione, le commissioni di lavoro con docenti operanti in istituti diversi consentono lo scambio di esperienze settoriali, numerose iniziative di tipo sportivo e culturale fanno incontrare le popolazioni studentesche. La storia recente dell’istituzione si connota per un forte collegamento con il territorio, per la crescita demografica delle diverse scuole e per l’inserimento di nuovi indirizzi.

L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica di Porto S. Stefano: un nome nuovo per una tradizione consolidata

L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, questo il nome dell’Istituto Tecnico Nautico di Porto S. Stefano, dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento.

L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica di Porto S. Stefano, nautico.daverrazzano.it/, è una scuola moderna, aperta alle nuove figure tecnico-professionali specializzate, createsi in ambito marittimo. Il rapido sviluppo tecnologico, che ha interessato profondamente il settore dei trasporti marittimi, ha modificato la domanda delle compagnie di navigazione che sono sempre più alla ricerca di personale con conoscenze e competenze ampie e complesse. L’ITTL di Porto S. Stefano, peraltro l’unico istituto tecnico “trasporti e logistica” della provincia di Grosseto, si è fatto carico di queste nuove esigenze, aderendo al nuovo sistema di gestione della qualità che il Ministero dell’Istruzione ha realizzato, per adeguarsi agli standard internazionali e per il relativo riconoscimento della qualifica di allievi ufficiali ai diplomati al termine del corso di studi.

Il percorso formativo della durata di cinque anni è composto da un biennio comune per tutti gli Istituti Tecnici ed un secondo biennio e ultimo anno altamente specializzanti nel settore navale, ma non solo. Nella nostra scuola sono attualmente attive due opzioni: CMN – Conduzione del mezzo navale (ex Capitani) e CAIM – Conduzione di apparati e impianti marittimi (ex Macchinisti). Entrambe le opzioni prevedono molte ore di laboratori di Navigazione, Meccanica e Macchine e Elettrotecnica.

La grande spendibilità del diploma tecnico consente di intraprendere attività lavorative legate alla formazione marittima ed al suo indotto, come ad esempio, imbarchi su navi da crociera, mercantili, diportistiche con il titolo di allievo ufficiale o in settori di impiantistica civile ed industriale. A tal proposito, anche quest’anno, secondo alcune delle indicazioni di Eduscopio, portale della Fondazione Agnelli che aiuta gli studenti a scegliere la scuola superiore, cresce la possibilità di trovare subito lavoro per i diplomati degli Istituti Tecnici (eduscopio.it/news/eduscopio-nuova-edizione-2020-21).

Sono inoltre attivati tutti gli anni i corsi per conseguire le certificazioni linguistiche ai livelli B1 e B2 di Inglese (Cambridge Preliminary e First) e di Francese (DELF), corsi per le certificazioni ECDL/ICDL e corsi specifici settoriali come il corso sub, corso assistente bagnanti, STCW Basic Training (corsi obbligatori per l’imbarco), lezioni di astronomia con l’ausilio di un Planetario situato all’interno della nostra scuola, e corsi di patente nautica.

Per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro, ridenominata PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), la nostra Scuola programma percorsi integrati di istruzione e formazione che consentono agli alunni di alternare tra scuola e lavoro con l’inserimento attivo nelle aziende del territorio. I nostri alunni svolgono periodi di tirocinio a bordo di yacht o navi a vela dell’Associazione Marittimi Monte Argentario, sui traghetti della società Maregiglio, oppure in aziende del settore marittimo della zona. Gli alunni svolgono tali percorsi anche al simulatore di navigazione, impersonando ruoli differenti (comandante, ufficiale di rotta, radarista, marconista) durante attività di navigazione, e al simulatore di Sala Macchine dove svolgono lezioni che riguardano la conduzione di apparati e impianti marittimi.

Inoltre gli studenti vengono coinvolti in attività di indirizzo sin dal biennio per aiutarli nella scelta dell’opzione CMN o CAIM alla fine del primo biennio con ore di Esercitazioni Marinaresche e con progetti attinenti alla tipologia di scuola che hanno scelto, come per esempio il Progetto Marevivo, che lo scorso anno, ha coinvolto gli alunni del nostro Istituto in un percorso interdisciplinare rivolto ai “futuri operatori del mare” e pensato come un “laboratorio condiviso” di idee, con l’obiettivo di dare loro una più ampia e corretta informazione sulla Risorsa Mare in chiave sostenibile, nonché una maggiore conoscenza della cultura tecnico-scientifica e delle problematiche legate all’ecosistema marino e indicazioni sulle opportunità di lavoro che stanno emergendo nell’ambito della tutela ambientale e dei servizi eco-sistemici.

Dopo le lezioni in classe, tenute da esperti del settore dell’antinquinamento, della tutela della biodiversità, della legalità e sicurezza in mare e della gestione delle Aree Protette, i nostri alunni sono saliti a bordo di un’imbarcazione attrezzata per un’esperienza pratica di campionatura dell’acqua per rilevare e analizzare le microplastiche in mare.

Prenotate il vostro tour virtuale chiamando lo 0564 812490 o mandando un'email a pcatalano@daverrazzano.it oppure a segreteria@daverrazzano.it.

Il Polo Liceale : classico. linguistico e scientifico

Si trova ad Orbetello in due sedi, la prima nel centro storico per una parte dei bienni, ed una seconda, nel rione di Neghelli, per le restanti classi. Attualmente comprende una sezione di Liceo Classico, due sezioni di Liceo Linguistico e due sezioni di Liceo Scientifico. I tre licei condividono alcuni docenti e molti progetti extra aula che vanno dai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ai corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche ed informatiche, alle attività ricreative come il laboratorio teatrale, ai soggiorni linguistici, alle visite di istruzione. L’orario scolastico è disteso su cinque giorni per le classi di tutti i bienni.

LICEO CLASSICO

E’ il liceo che più si identifica con la storia di Orbetello. Presente da oltre un cinquantennio, ha contribuito allo sviluppo culturale del paese e continua, ancora oggi, ad essere un luogo eccellente di formazione. Da alcuni anni le classi si articolano con lo Scientifico o con il Linguistico. Ciò significa che gli studenti frequentano insieme le discipline comuni, separatamente quelle di indirizzo. La formula, ormai consolidata, ha riscontri pienamente positivi, sia per le parti comuni, in cui le due componenti di alunni possono scambiare metodi e competenze, sia per le parti specifiche, dove il numero più limitato di studenti diviene condizione favorevole per l’approfondimento o il recupero. Studio rigoroso, attenzione alla comprensione della contemporaneità, e cura della persona sono tra le caratteristiche principali delle attività didattiche. Per stare al passo con i tempi e per rispondere alle esigenze formative della complessa realtà odierna, tutte le discipline, dalle materie umanistiche a quelle scientifiche, all’asse storico filosofico, cercano di coltivare, oltre ai saperi, le competenze di cittadinanza attiva, lo spirito critico e la capacità di problem-solving, per consentire allo studente piena libertà di scelta in ambito universitario.

LICEO LINGUISTICO

E’ presente ad Orbetello dal 1993, dapprima in via sperimentale e poi come Liceo autonomo dal 2010. L’asse portante è costituito dalle lingue straniere, nello specifico l’inglese, il francese e lo spagnolo. Nel caso ci sia un congruo numero di richiedenti, può essere scelto il tedesco, per terza lingua. Peculiarità del Linguistico è la presenza dell’insegnante di conversazione in affiancamento ad ogni docente di Lingua e Letteratura straniera. Gli studenti, con percentuali molto elevate, escono dal percorso liceale con la conoscenza di livello B2 delle tre lingue, grazie anche al piano di certificazioni, che rappresenta un vero vanto della scuola di Orbetello. Per garantire le competenze in ambito comunicativo e per favorire il successo negli esami certificatori, è stato potenziato nel triennio l’orario del comparto linguistico. Viaggi studio, moduli CLIL, stage all’estero, progetti PCTO (ex alternanza scuola lavoro) sono parte integrante dell’offerta formativa. La declinazione linguistica si accompagna ad una solida preparazione di base in tutte le materie culturali di area storico-umanistica e scientifica. Ne è prova la varietà di scelte che compiono gli studenti dopo il diploma, in ambito universitario o professionale.

LICEO SCIENTIFICO

E’ presente ad Orbetello dal 2013. L’asse portante del piano di studio è costituito dalla matematica, dalla fisica e dalle scienze, al quale la scuola di Orbetello aggiunge due ore settimanali di informatica per tutto il triennio. Approfondimenti teorici, riflessioni sulle metodologie di lavoro e riscontri di laboratorio sono tra le principali caratteristiche della didattica che i docenti conducono con modalità interattive, puntando ad uno studente critico e duttile. Non meno importanti sono il blocco storico-filosofico, e quello umanistico con il contributo fondamentale del Latino per lo sviluppo delle competenze logiche. Attenzione al recupero e cura delle eccellenze, per garantire a ciascuno la possibilità del successo scolastico. In pochi anni di vita il liceo scientifico è diventato parte integrante del panorama territoriale, con una popolazione in crescita, e con ottimi risultati post diploma. All’offerta curriculare si affiancano concorsi e progetti PCTO (ex alternanza scuola lavoro) che mettono in contatto gli studenti con realtà professionali avanzate o con il mondo universitario.

SE VUOI UNA SCUOLA DOVE SI IMPARA AD IMPARARE, dove LO STUDENTE È PROTAGONISTA vieni al Polo liceale di Orbetello e se ne vuoi sapere di più seguici su FB e sul sito della nostra scuola: liceo.daverrazzano.it/.

SPORTELLO – ORIENTAMENTO – Polo liceale il SABATO 9:00-12:30 al seguente link:

meet.google.com/kst-vzsc-knt?hs=122&authuser=0

L’Istituto Professionale Enogastronomico “R. Del Rosso”

L’Istituto Enogastronomico di Orbetello propone l’arte della ristorazione e dell’ospitalità su un territorio ad elevata vocazione turistica ed è per questa ragione che l’obiettivo principale è quello di formare personale qualificato da inserire nel settore enogastronomico e della ricettività alberghiera. Rappresenta dunque una valida proposta per quei ragazzi che sono motivati allo studio soltanto se esso è concretamente finalizzato ad una preparazione professionale, secondo le loro inclinazioni e i loro interessi.

Gli indirizzi previsti dall’Istituto sono tre: quello enogastronomico, che punta alla valorizzazione, alla produzione e alla presentazione dei prodotti, promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali; quello dell’ accoglienza turistica, che consente di intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela e di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera; infine, quello dei servizi di sala e vendita, che permette al diplomato di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’ organizzazione, all’erogazione e alla vendita di prodotti e servizi eno-gastronomici.

Molte sono le iniziative e le attività proposte: gli allievi hanno infatti la possibilità di seguire corsi interni, organizzati dalla scuola per il consolidamento delle competenze professionali (Buon bere, Slow food, Latte art), per l’approfondimento di tematiche legate ai vari indirizzi di studio, per il conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche e di partecipare costantemente ad iniziative promosse dal territorio (Gustatus), a progetti specifici proposti dalla scuola legati all’alimentazione (A tavola con la celiachia) e a concorsi regionali e nazionali (Cocktail Competition) organizzati da associazioni di settore. Inoltre, grazie alle convenzioni e agli accordi che l’Istituto stipula ogni anno con Enti ed Aziende del territorio, gli alunni più meritevoli hanno l’opportunità di ottenere borse di studio in denaro, o in esperienze formative presso strutture di alto livello.

Tutte le attività pratiche si svolgono in ampi laboratori inaugurati di recente, moderni e innovativi, dotati di attrezzature all’avanguardia. Il bar didattico è aperto e gestito dagli allievi che diventano giovani imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera.

Se sogni di lavorare nel settore turistico-alberghiero e sei un tipo creativo e dinamico, l’Istituto enogastronomico è la TUA scuola!

Seguici su Facebook e contattaci attraverso il nostro sito alberghiero.daverrazzano.it/ per prenotare colloqui con docenti ed allievi ed avere informazioni dettagliate.

L’Istituto Tecnico Economico “L. Raveggi” di Albinia

L’Istituto Tecnico Economico “Luciano Raveggi”, daverrazzano.it/ite-albinia/, prevede tre indirizzi di studi: Amministrazione, finanza e marketing, Sistemi Informativi Aziendali e Tecnico per il Turismo. Il ciclo di studi ha la durata di cinque anni, suddivisi in un biennio comune ed un triennio differenziato in base all’indirizzo.

L’I. T. E. è una scuola che garantisce ottime prospettive professionali dal momento che, ad un anno dall’Esame di stato, oltre il 50% dei diplomati degli Istituti Tecnici italiani risulta occupato; tuttavia, offre una preparazione adeguata per accedere e frequentare con successo qualsiasi corso di Laurea all’Università.

L’articolazione Sistemi Informativi Aziendali offre, come sbocchi occupazionali privilegiati, quello di tecnico informatico, tecnico di applicazioni informatiche, addetto alla logistica, web designer. Per questo, offre una solida preparazione in Economia Aziendale ed in Informatica: entrambe le discipline prevedono una sistematica codocenza tra l’insegnante curricolare e un tecnico di laboratorio, affinché l’apprendimento degli allievi maturi non soltanto attraverso la teoria, ma soprattutto la pratica. A questo scopo, l’I. T. E. dispone di un Laboratorio Informatico attrezzato con la strumentazione digitale più all’avanguardia. In orario extra-curricolare, è possibile conseguire la certificazione CISCO che garantisce l’acquisizione di competenze necessarie a svolgere mansioni professionali legate all’assemblaggio di personal computer, installazione di sistemi operativi, manutenzione e aggiornamento di PC.

L’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing forma addetti all’amministrazione, alla contabilità, alla consulenza fiscale, allo sportello bancario: per questo garantisce una solida formazione giuridica, economico-politica ed economico-aziendale.

Il Tecnico per il Turismo offre sbocchi occupazionali presso agenzie di viaggi, tour operator, istituzioni culturali, strutture ricettivo-alberghiere. Per questo, prevede l’insegnamento di tre lingue straniere (Inglese, Francese, Tedesco o Spagnolo a scelta degli studenti), il cui studio è finalizzato allo sviluppo della lingua d’uso e, quindi, delle capacità comunicative degli studenti; l’insegnamento di Arte e Territorio e di Geografia Turistica, con l’obiettivo di mettere a disposizione degli allievi conoscenze e competenze necessarie a leggere ed interpretare le eccellenze paesaggistiche ed artistico-monumentali del territorio e del sistema-Mondo. Sono previsti stage e soggiorni all’estero presso alcune scuole europee con cui l’ITE ha intrapreso progetti di gemellaggio e scambio (come il Progetto europeo ERASMUS+), oltre ad attività di tirocinio e formazione presso le aziende del territorio ed in occasione di eventi locali come Gustatus. E’ possibile conseguire le principali certificazioni linguistiche (PET, DELF, FIRST, ecc.), ormai imprescindibili per accedere con successo al mondo del lavoro oppure per frequentare i corsi universitari.

VIENI A TROVARCI! https://www.daverrazzano.it/orientamento20-21.