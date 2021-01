Flash mob dei ristoratori, l’amministrazione: «Saremo al loro fianco»

PIOMBINO – “Saremo al fianco dei ristoratori come abbiamo fatto, e continueremo a fare, per tutte le categorie che da mesi subiscono le conseguenze economiche generate dalla pandemia”.

Con queste parole il sindaco Francesco Ferrari e Sabrina Nigro, assessore alle Attività produttive, annunciano la partecipazione al flash mob organizzato dai ristoratori della città.

“Non si può più parlare di emergenza in riferimento alla pandemia – proseguono -: ormai sono dieci mesi che tutti noi dobbiamo convivere con il virus; in questo arco temporale il Governo poteva e doveva trovare soluzioni in grado di conciliare le necessità sanitarie con quelle economiche.

Tra le attività ormai al collasso ci sono certamente quelle del settore della ristorazione, ma ci sono anche tante altre categorie, di cui si è sentito parlare meno, che sono state colpite allo stesso modo. Basti pensare, ad esempio, alle agenzie di viaggi che pochi giorni fa hanno organizzato una manifestazione a Roma. I ristoratori piombinesi hanno invece deciso di organizzare un’iniziativa simbolica senza violare le disposizioni nazionali. Nessuna apertura forzata, quindi, come in altre città del Paese.

Comprendiamo e condividiamo senza dubbi la necessità di adottare misure in grado di garantire il distanziamento e la sicurezza di operatori e utenti ma, se veramente vogliamo che le attività sopravvivano e che i relativi titolari e dipendenti continuino ad avere un lavoro, il Governo dovrà trovare velocemente soluzioni più adeguate alle necessità di tutti i settori, incluso quello della ristorazione.

Purtroppo, il coronavirus non accenna ad arretrare ma non possiamo pensare di mantenere ancora a lungo le misure limitative adottare sinora per tante attività, a cui di contro non sono arrivati adeguati aiuti economici.

Quindi, domani sera, saremo al fianco dei ristoratori per portare la solidarietà del Comune, ascoltare le loro proposte e farci portavoce delle istanze della categoria insieme a quelle dell’Amministrazione”, concludono.