Di Giacinto: «Ex colonia nel degrado totale ma Benini insiste a volerla mantenere pubblica. E c’è chi ci abita»

FOLLONICA – «Il 5 gennaio ho protocollato un’interpellanza al sindaco sulla ex colonia marina di via spiaggia di Levante a Senzuno» a parlare è il consigliere di opposizione Massimo Di Giacinto. «L’ex colonia di proprietà comunale versa in uno stato di assoluto degrado. Nei suoi documenti programmatici Andrea Benini insiste da anni, sempre e comunque, sul mantenimento della proprietà pubblica dell’ex-colonia marina facendo ossessivamente riferimento ad improbabili e chimerici finanziamenti europei. Non è in solitudine, ma in buona compagnia delle forze politiche e civiche che lo sostengono».

«Legittimo, ci mancherebbe altro, ma è bene che si sappia che, qualche mese fa, le associazioni, che alla ex-colonia svolgevano da anni le proprie attività, sono state fatte letteralmente sgombrare in fretta e furia dall’immobile perché a rischio crollo. Paradossalmente Benini e i suoi parlano continuamente del mantenimento della proprietà pubblica della ex-colonia ma non affrontano in modo altrettanto chiaro e preciso l’aspetto della sua successiva gestione: pubblica o privata?» prosegue il capogruppo della lista civica Di Giacinto.

«Sarebbe giusto e opportuno che Benini lo chiarisse una volta per tutte, senza giri di parole di cui è un vero campione. Inoltre, nella mia interpellanza, chiedo al sindaco se è vero che nell’immobile sono ancora presenti delle persone che hanno addirittura la residenza anagrafica in quel fabbricato e, nel caso, quando e chi gliel’ha concessa. E se ci fosse davvero qualcuno residente che ancora vi abita, chi è da ritenersi responsabile in caso di danni a cose e/o persone, nell’eventualità di crollo? Come da regolamento il sindaco risponderà e la questione sarà trattata in consiglio comunale».