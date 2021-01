Ciliegi e peri, lecci e falso pepe: al via la piantumazione dei nuovi alberi su via Maremmana

ALBINIA – Sono partiti i lavori in via Maremmana, ad Albinia, nel comune di Orbetello, per le nuove alberature. L’intervento comprenderà la nuova piantumazione di 24 alberi e la sostituzione di 8 alberi secchi o rovinati non recuperabili. Gli alberi saranno: lecci, falso pepe, ciliegio da fiore e pero da fiore.

«Dopo aver risolto il problema legato alla strada ereditata pericolosa e disastrata ora ci stiamo occupando delle alberature per rendere più bella la via – afferma il sindaco Andrea Casamenti -. Sono partiti anche i lavori per il ripristino della fontana di piazza delle Regioni ad Albinia, guasta da oltre otto anni. I due interventi hanno un costo totale di circa 140 mila euro. Nuove risposte concrete ad Albinia dopo i lavori alla nuova scuola elementare (in corso di costruzione), il rifacimento totale del bocciofilo, l’illuminazione della pista ciclopedonale, i lavori nella scuola media, e nell’asilo».