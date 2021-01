Calano i cittadini all’Argentario. 101 in meno in un anno. 159 morti, 61 nati, e i matrimoni civili sono il doppio dei religiosi

MONTE ARGENTARIO – 101 persone in meno in una anno. È questo il saldo, tra morti e nuovi nati, tra il 2019 e il 2020 a Monte Argentario. La popolazione residente nel comune al 31 dicembre 2020 è pari a 12.181 unità, divisa in 5902 maschi e 6279 femmine, di cui 826 stranieri (maschi 338 – femmine 488). Rispetto al dato 2019 la popolazione è diminuita di 101 unità, al 31.12.2019 era infatti composta da 12.282 unità.

Nel corso del 2020 i morti sono stati 159 (di cui tre stranieri): 116 a Porto Santo Stefano e 43 a Porto Ercole. Dei 159 morti 60 sono deceduti nel comune, 97 in altro comune e 2 all’estero.

I nati sono stati in tutto 61 (di cui 10 stranieri): 49 a Porto S.Stefano e 12 a Porto Ercole. Dei 61 nati uno è nato all’estero e tutti gli altri fuori comune.

Sono stati celebrati 13 matrimoni civili (undici a Porto Santo Stefano e due a Porto Ercole). I matrimoni religiosi sono stati cinque (tre a Porto Santo Stefano e due a Porto Ercole). I matrimoni celebrati fuori comune (di cui almeno uno degli sposi è residente nel Comune di Monte Argentario) sono stati in tutto dieci (sei Porto Santo Stefano e quattro Porto Ercole). Non sono state celebrate unioni civili.

Inoltre, nel corso dell’anno ci sono stati 216 emigrati dal Comune di Monte Argentario e 223 immigrati.

Altri dati:

Numero di famiglie in totale 5686

Numero di famiglie con almeno uno straniero 477

Numero di famiglie con intestatario straniero 342

Numero di convivenze anagrafiche 11

Numero di convivenze di fatto 2

Senza fissa dimora alla data del 31/12/2020 5