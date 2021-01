Avis: «Manca il sangue, carenze in tutti i gruppi. Intensificare le donazioni»

FIRENZE – Sono già al lavoro le 185 sedi Avis della Toscana per intensificare la chiamata dei donatori vista la situazione di carenza di sangue registrata in queste ore. Volontari, operatori, giovani in servizio civile e dirigenti dell’associazione stanno mettendo in campo tutte le risorse e le relazioni necessarie in uno sforzo straordinario per aumentare le donazioni in un momento di necessità da parte del sistema sanitario.

Come evidenziato dal Meteo del sangue -lo strumento regionale di misurazione della disponibilità di sangue per le cure del sistema sanitario- la situazione attuale in Toscana registra delle necessità di sangue intero in particolare per i gruppi A e 0 sia positivi sia negativi e fragilità per i gruppi AB positivo e B sia positivo sia negativo.