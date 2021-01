Atletica, Grosseto tricolore anche nel 2021 coi campionati Juniores e Promesse

GROSSETO – Anche nel nuovo anno Grosseto ospiterà una rassegna tricolore di atletica. Nel 2021 torneranno nel capoluogo maremmano i Campionati italiani juniores e promesse, già accolti nella scorsa stagione. L’evento andrà in scena dal 18 al 20 giugno e metterà in palio i titoli nazionali delle categorie Under 20 e Under 23, con un cambio di programma dopo l’assegnazione a Rieti dei campionati italiani allievi (under 18) inizialmente previsti a Grosseto.

Per la manifestazione juniores-promesse sarà così la seconda volta consecutiva allo stadio Zecchini e la quinta in totale: i precedenti nel 1997, 2003, 2005 e 2020, mentre nel triennio dal 1986 al 1988 si era svolto il campionato riservato soltanto agli juniores. Una tradizione che si rinnova per confermare il forte legame tra questo sport e la città, che è stata sede dei Mondiali Juniores (2004) e degli Europei Under 20 (nel 2001 e nel 2017). All’ultima edizione dei Campionati italiani juniores e promesse, organizzata a metà settembre dall’Atletica Grosseto Banca Tema, hanno partecipato circa 1500 atleti in rappresentanza di 250 società, con 120 volontari e 110 giudici di gara impegnati nell’arco delle tre giornate (nella foto di Giancarlo Colombo, Larissa Iapichino).