Parcheggi Ztl: al via il rinnovo dei permessi. Come fare

MASSA MARITTIMA – Il Servizio Associato Polizia Locale Unione dei Comuni montana Colline Metallifere ricorda che per il Comune di Massa Marittima era stata prorogata di un mese la validità dei permessi per il parcheggio ai residenti nella “Zona A” e nella “Zona B”. Quindi tutti i permessi in scadenza al 31 dicembre saranno validi fino al 31 gennaio 2021.

Questo allungamento dei tempi era stato deciso a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19 con l’obiettivo di ridurre gli spostamenti delle persone e diluire la loro presenza negli uffici pubblici.

I cittadini titolari dei permessi che ancora non lo hanno fatto, sono quindi invitati a richiedere il rinnovo del permesso entro il 31 gennaio presso l’ufficio della Polizia Locale nella sede dell’Unione dei Comuni in Piazza Dante Alighieri 4 a Massa Marittima ai seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e martedì e giovedì dalle 15 alle ore 17.

Il modulo da compilare per il rinnovo può essere ritirato presso lo stesso ufficio o scaricato dal sito dell’ente: http://www.unionecomunicollinemetallifere.it nella sezione “modulistica”.