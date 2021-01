Manita al Follonica, il Cp Alice conquista un posto nelle finali di Coppa Italia

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Alice ha staccato, martedì sera, il biglietto per le finali di Coppa Italia di serie B. L’esperta formazione grossetana ha riscattato il ko di domenica con la RRD, andando ad espugnare la pista di Follonica. Per i ragazzi di Filippo Guerrieri è stata però tutt’altro che una passeggiata. Gli azzurri di Bellan, indietro di due punti, hanno contrastato efficacemente Alice e per quasi ventidue minuti il risultato è stato inchiodato, dopo una punizione di prima fallita da Riccardo Salvadori dopo appena dodici secondi.

A bloccare i grossetani, a fine tempo, è stato Alessandro Saitta. Nella ripresa, nel giro di dieci minuti, il C.P. ha chiuso i conti Saitta, Borracelli e Filippeschi. A due minuti dalla fine Franco Polverini (miglior realizzatore biancorosso di questo inizio stagione, insieme a Saitta, con tredici reti, nella foto di archivio di Casaburi) ha messo la parola fine alla gara.

La seconda fase di Coppa Italia scatterà mercoledì 10 febbraio, con il Grosseto impegnato in via Mercurio contro la vincitrice del girone H: in corsa Salerno e Roller Matera.

Giovedì sera alle 20,45 intanto i giovani della RRD Grosseto effettueranno l’ultimo test di Coppa in vista del campionato che scatta domenica prossima: in via Mercurio arriva il Blue Factor Castiglione. Il quintetto di Brizzi cercherà di confermare la splendida prestazione di domenica scorsa.

Follonica Hockey-Alice Grosseto 0-5 (p.t. 0-1)

FOLLONICA: Fillini, Del Viva; Edoardo Mariotti, Esposto, Gucci, Jacopo Mariotti, Bonucci, Leonardo Battaglia,

Rondelli. All. Fabio Bellan.

ALICE GROSSETO: Bruni, Marinoni; Filippeschi, Saitta, Salvadori, Borracelli, Polverini, Matassi, Nerozzi. All. Filippo Guerrieri.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro di Viareggio.

RETI: nel p.t. al 21’47 Saitta; nel s.t. al 2’43 Saitta, al 9’06 Borracelli, al 14’44 Filippeschi, 22’52 Polverini

NOTE: espulsione temporanea 2′ , Gucci (2), Nerozzi.