Lavoro nel settore turismo: ecco tutte le ultime offerte a Grosseto e provincia

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per informazioni contattare il centro servizio Grosseto al numero 0564416375 o via mail grosseto@ebtt.it o recarsi in via Monte Cengio 13/15 58100 Grosseto.

Albergo nelle vicinanze di Grosseto ricerca per la prossima stagione estiva da marzo 2021 un portiere di notte con esperienza almeno minima di accoglienza, inglese almeno scolastico, pat b automunito (cod 12320)

Albergo nella zona di Scansano ricerca un addetto reception contratto di apprendistato, minima esperienza, pat b automunito, da aprile a ottobre 2021 (cod 12344) e un manutentore o aiuto manutentore con minima esperienza da febbraio a marzo full time e da aprile a ottobre part time, pat b automunito (cod 12343)

Albergo vicino a Grosseto ricerca per la prossima stagione diverse figure da aprile 2021 a fine ottobre 2021, pat b automuniti; un cuoco con esperienza nel settore (cod 12352), un giardiniere con esperienza nel settore (cod 12355), un cameriere di sala con conoscenza lingua inglese e esperienza (cod 12360), una cameriera ai piani con esperienza nel settore (cod 12361)

Albergo nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un primo maitre da maggio a ottobre con vitto e alloggio, esperienza di almeno 3 anni in alberghi di alto livello, conoscenza lingua inglese e francese, gradita la lingua tedesca, conoscenza del pc e della gestione della sala del personale (cod 12358)

Stabilimento balneare nella zona di Castiglione ricerca per la prossima stagione per 6 mesi da aprile a fine settembre, orario di giorno, pat b automunita, una barista/caffetteria banconiera con esperienza nel settore (cod 12363)

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca già da marzo 2021 un cuoco un pizzaiolo con esperienza nel settore, un aiuto cuoco con esperienza nel settore, e un cameriere di sala che abbia la conoscenza della lingua inglese, pat b automuniti (cod 12441- 12364-12365-12366)

Campeggio nella zona di Castiglione della pescaia ricerca da maggio a settembre un apprendista manutentore con esperienza minima nel settore, pat b automunito (cod 12377)

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca un capo partita, almeno 3 anni di esperienza nel settore da aprile 2021, pat b automunito, possibilmente max 30 anni (cod 12328)

Pubblico esercizio a pochi chilometri da Grosseto ricerca da aprile a ottobre un’aiuto cuoca che sappia cucinare zuppe e verdure, impiattare e coadiuvare lo chef, orario fine settimana spezzato in settimana, pat b automunita (cod 12437)

Albergo nella zona dell’Amiata ricerca uno chef o capo partita con esperienza nel settore, si preferisce della zona o zone limitrofe ma si valuta alloggio (cod 12442), da gennaio 2021, e un cameriere di sala con esperienza nel settore, non alloggio, personale della zona o zone limitrofe, conoscenza almeno scolastica della lingua inglese (cod 12443).