La protesta dei genitori: «Lo scuolabus nei giorni di pioggia non passa»

MAGLIANO IN TOSCANA – Nei giorni di pioggia lo scuolabus non passa sulla strada di Pereta-Tombara. A raccontarlo sono i genitori dei ragazzi che abitano nella zona, nel comune di Magliano in Toscana.

«Dopo aver chiesto di poter usufruire dello stesso servizio di trasporto di cui gode tutto il territtorio comunale (servizio tra l’altro eccellente, visto che ogni alunno viene prelevato e riaccompagnato alla prorpia abitazionein totale sicurezza), vediamo accolta la nostra richiesta solo in parte» affermano i genitori che hanno mandato una lettera firmata.

«Non è infatti possibile beneficiare del servizio nei giorni di pioggia. La strada è stata migliorata, per questo abbiamo chiesto un incontro perchè il servizio non sia sospeso nel caso di pioggia».

Per questo i genitori sono rimasti sorpresi quando, nonostante i molti incontri, la ditta a cui è stato affidato il servizio di trasporto «ha negato il servizio anche quando la strada è umida, nonostante il Comune insistesse nel riconoscerci ciò che da settembre scorso è stato programmato e promesso».

Questa situazione sta mettendo in forte difficoltà i genitori che si trovano a «dover scegliere tra andare al lavoro o accompagnare i figli a scuola. Chiediamo che i nostri figli ricevano lo stesso trattamento degli altri ragazzi e quindi godano dei servizi che gli spettano, tra cui il dirtto allo studio, che si vedranno negato se la situazione non tornerà alla normalità. Per noi è impossibile sopperire, ogni giorno, a questa situazione e ci troveremo cotretti a tenere i ragazzi a casa facendo saltar loro la scuola».