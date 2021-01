IlGiunco.net compie #10anni e lancia il contest: crea tu il logo di questo anniversario

(quello che vedete in altro è solo un esempio, disegnalo tu)

GROSSETO – IlGiunco.net compie dieci anni. Per questo abbiamo pensato di far disegnare a voi il logo che ci accompagnerà fino alla fine dell’anno.

Questo anniversario sarà un’occasione da vivere insieme: al centro vogliamo mettere la nostra comunità ed è per questo che iniziamo questo viaggio puntando sulla partecipazione dei nostri lettori alle nostre iniziative che si snoderanno per tutto l’anno.

Il logo, individuato e premiato con 200 euro tramite un bando pubblico, sarà utilizzato nella produzione dei contenuti e dei materiali, nella diffusione delle comunicazioni e anche sulla testata giornalistica IlGiunco.net.

Disegna il logo “10 anni de IlGiunco-.net” – La locandina

L’obiettivo è quello di arrivare a una visione grafica che riesca a rappresentare la vita de IlGiunco.net, il suo futuro, la comunità che si è creata intorno alla testata. Tutti possono partecipare: grafici, professionisti, studenti, tipografie, hobbisti, ed anche le scuole di ogni ordine e grado.

«Questa è soltanto una delle iniziative che abbiamo in cantiere per celebrare questi primi dieci anni de IlGiunco.net – ha spiegato il direttore Daniele Reali – Cos come in questo caso tutte le iniziative che metteremo in campo avranno un unico filo conduttore: la nostra comunità. Ogni giorno raccontiamo la Maremma e ascoltiamo la comunità, per questo è giusto che il protagonista delle nostre iniziative sia chi in questi dieci anni lo è stato nelle nostre pagine, i nostri lettori».

Per scoprire come partecipare, basta leggere il bando disponibile nella pagina www.ilgiunco.net/10anni e inviare i propri elaborati entro il 31 maggio 2021.