GROSSETO – Un’altra giornata sospesa tra il sole e le nuvole, anche quella di mercoledì 13 gennaio in provincia di Grosseto, in cui comunque si conferma l’assenza di precipitazioni.

Temperature in leggero aumento: nel capoluogo si dovrebbe passare da 0 a 1 grado di minima e da 9 a 11 gradi di massima. Comunque freddo, soprattutto in nottata e in mattinata.

Come detto non sono attese piogge, anche nei prossimi giorni. Vento debole, con raffiche che non sembrano in grado di raggiungere i 10 chilometri orari.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui