Grosseto: in prestito dall’Empoli l’attaccante Merola. Pedrini saluta

GROSSETO – Primi movimenti di mercato in casa Grosseto. Dall’Empoli arriva l’attaccante Davide Merola, classe 2000, che rinforzerà l’attacco del Grifone in questa seconda parte di campionato. Trequartista rapido, può giocare anche come mezza punta o esterno offensivo. Di proprietà dell’Empoli, ma scuola Inter, Merola arriva a Grosseto dopo una prima parte di stagione passata all’Arezzo dove ha messo a segno solo 7 presenze. A inizio anno, invece, e dopo ha segnato due reti in Coppa Italia con la maglia dell’Empoli. Nel suo passato c’è anche l’esordio in Europa league con la maglia dell’Inter, oltre a diverse presenze nel campionato Primavera, nella Uefa youth league e con la maglia della nazionale under 17. Sicuramente un giovane dalle grandi potenzialità che potrà risultare molto utile nello scacchiere di mister Magrini.

A salutare, invece, è Matteo Pedrini: il centrocampista torna all’Atalanta dopo aver giocato 13 partite con la maglia del Grosseto e aver segnato una rete. Due uscite, compresa quella dell’attaccante Bertoli, e un’entrata nel mercato biancorosso, che non saranno certo le ultime.