Dl Natale, Sani: «Bene 645 milioni per ristoranti, ma servono nuove risorse per filiera turismo»

ROMA – “Con il Decreto Natale sono in arrivo ulteriori risorse per complessivi 645 milioni di euro per le attività di ristorazione colpite duramente dalla pandemia ed in particolare dalle misure di contenimento messe in atto durante le recenti festività”. E’ quanto dichiara Luca Sani, deputato Pd e relatore in Commissione Finanze del provvedimento che verrà approvato entro questa settimana dall’Aula di Montecitorio.

“Sono ora necessari nuovi ristori per altre attività della filiera del turismo rimaste escluse dagli aiuti statali. La pandemia sta mettendo infatti a dura prova un settore trainante dell’economia nazionale e molte imprese senza un adeguato sostegno economico rischierebbero di non potere ripartire nei prossimi mesi”, conclude Luca Sani.