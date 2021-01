Coronavirus: tre nuovi casi in Provincia, 14 i guariti. E c’è un ricovero in meno

GROSSETO – Tre nuovi casi in Provincia di Grosseto: è quanto rilevato dalla Asl tra le 14 di martedì 12 gennaio e le 14 di oggi, 13 gennaio.

Nel dettaglio, si registra un nuovo positivo nel Comune di Grosseto, uno in quello di Follonica e uno in quello di Santa Fiora.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 448 tamponi (ieri 649). Le persone positive in carico sono 229 (ieri 246). Si registrano 14 guarigioni (ieri 10).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 29 persone ricoverate in Degenza Covid (una in meno di ieri) e sette in terapia intensiva, come ieri.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 105 Provincia di Arezzo 43 Provincia di Siena 58 Provincia di Grosseto 3 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 3 11 10 9 5 5 Grosseto – 1 – 0 2 – Siena 4 8 14 8 11 13 Totale ASL TSE 7 20 24 17 18 18

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Martedì 5 gen Mercoledì 6 gen Giovedì 7 gen Venerdì 8 gen Sabato 9 gen Domenica 10 gen Lunedì 11 gen Martedì 12 gen Mercoledì 13 gen Arezzo 46 84 41 65 44 79 19 53 43 Siena 34 58 39 26 61 7 30 80 58 Grosseto 6 3 10 19 4 4 1 8 3 Totale Asl Tse 89 145 91 111 110 91 50 142 105

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Follonica 1 Grosseto 1 Santa Fiora 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 67 TI San Donato Arezzo 17 Degenza Covid Misericordia Grosseto 29 TI Misericordia Grosseto 7

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 949 Provincia di Siena 911 Provincia di Grosseto 448

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 873 Provincia di Siena 699 Provincia di Grosseto 229

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 629 Provincia di Siena 557 Provincia di Grosseto 159

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1487 Provincia di Siena 1445 Provincia di Grosseto 406

Guariti Provincia di Arezzo 32 Provincia di Siena 32 Provincia di Grosseto 14