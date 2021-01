Al via i lavori sulle rotatorie La Rotta e Quattro Strade: intervento da 2 milioni

PITIGLIANO – A Pitigliano sono iniziati i lavori finanziati dalla Regione Toscana per realizzare due importanti rotatorie: la prima in località La Rotta, al posto del pericoloso incrocio tra la Strada regionale 74 Maremmana e la strada provinciale Pantano; e la seconda, alle Quattro Strade, in località Madonna delle Grazie. L’investimento per le due rotatorie supera i 2 milioni di euro.

“Siamo felici di vedere finalmente aperto questo cantiere – afferma Alessio Celata assessore comunale alla viabilità – che riguarda un intervento infrastrutturale atteso da decenni per rendere più sicura la Strada regionale 74. Le rotatorie, infatti, andranno a sostituire le due intersezioni ad elevata pericolosità, che negli anni sono state segnate da numerosi incidenti, purtroppo anche mortali”.

“Sin dal nostro primo insediamento alla guida del Comune di Pitigliano –commenta il sindaco Giovanni Gentili – abbiamo concentrato l’attenzione sulla messa in sicurezza della strada regionale 74 e ci siamo impegnati, affinché questo intervento venisse preso in considerazione dalla Regione Toscana, come una delle priorità assolute del territorio. La Regione ha ascoltato le nostre richieste finanziando e realizzando l’opera. Un grande risultato, quindi, per l’amministrazione comunale, per Pitigliano, per il Casone e i Comuni vicini. Il prossimo intervento, altrettanto strategico, sarà la realizzazione del ponte sul fiume Fiora, al quale la Regione ha destinato un corposo investimento. In questo caso si tratta di una progettazione complessa, che richiederà tempi più lunghi”.