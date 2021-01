99mila euro per i marciapiedi di piazza Galeazzi: al via i lavori

GROSSETO – Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi perimetrali di piazza Galeazzi. Lo storico piazzale antistante la basilica del Sacro cuore presentava infatti problemi strutturali ai marciapiedi e alla pavimentazione in breccino: qui erano presenti avvallamenti tali da rendere difficoltosa la viabilità pedonale e la sosta all’interno dell’area.

L’intervento, realizzato dalla ditta grossetana Costrade srl, si completerà in tre momenti: il primo passo consiste nella demolizione dell’attuale marciapiede a cui seguirà il livellamento delle aree e la pulizia degli arbusti esistenti, la realizzazione di un nuovo marciapiede in cubetti di porfido su sottofondo di massetto, per arrivare infine alla sostituzione dei tratti ammalorati di cordonato in travertino di delimitazione tra la strada e la Piazza.

“L’obiettivo dei lavori, per un valore totale di 99mila euro, è quindi quello di rendere i percorsi pedonali all’interno dell’area sicuri, fruibili e a misura d’uomo – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale -. Continua quindi l’opera che andrà a rendere la piazza antistante la chiesa del Sacro Cuore uno spazio moderno e funzionale: il prossimo step sarà il completamento della riqualificazione funzionale ed architettonica della piazza, per un importo complessivo di 310mila euro.”