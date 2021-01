Vaccino anti covid: le dosi somministrate e tutti i numeri in Italia e in Toscana in tempo reale

GROSSETO – Come sta andando la campagna vaccinale anti covid? A che punto siamo con la consegna delle dosi del vaccino e con la loro somministrazione?

Per seguire da vicino l’andamento della campagna vaccinale con aggiornamenti in tempo reale ecco le due piattaforme di riferimento con i dati nazionali e regionali; una è stata sviluppata dal Governo insieme al Commissario per l’emergenza covid e al ministero della Salute, l’altra viene gestita dalla Regione Toscana.

• Coronavirus: il vaccino in Italia. Tutti i numeri aggiornati Regione per Regione

• Coronavirus: i dati aggiornati in Toscana per la campagna vaccinale anti covid