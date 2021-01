Terzo centro consecutivo per l’Atlante: Bagnolo espugnata e quarta piazza

GROSSETO – Ancora ottime notizie dall’Atlante Grosseto, che inanella la terza vittoria consecutiva col 3-2 corsaro sul rettangolo di gioco del Bagnolo. Gara valida come recupero della sesta di campionato e giocatasi in orario serale, con i padroni di casa penultimi e reduci dal primo successo stagionale.

Match combattuto e tirato, con la prima frazione di gioco finita 1-1 per le marcature di Maretti e Varela, che poi replicheranno nella ripresa, ma a fare la differenza per i biancorossi è il gol di Tezza. Adesso il team di mister Izzo (nella foto) è quarto con sedici punti, in compagnia di Arpi Nova e Sangiovannese, che però ha ancora una gara da recuperare.

BAGNOLO C5. Bianchini, Maretti, Zanni, Leoni, Yanai, Corso C., Di Bartolomeo, Corso S., Seid Ljesnjanin, Cirrito, Cataldo, Gori. All. D’Alsazia

ATLANTE GROSSETO. Ledda, Gianneschi, Cipollini, Baluardi, Varela, Falaschi, Tezza, Senesi, Pasquini, Spinelli, Mateo, David, Tamberi. All. Izzo.

ARBITRI: Sommese di Lecco e Brentan di Saronno; cronometrista Zorzi di Reggio Emilia.

RETI: Maretti (2), Varela (2), Tezza.

NOTE: espulso al 10’ st Gori; ammoniti Di Bartolomeo, Corso S., Falaschi e Senesi.