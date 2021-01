Scuola aperta anche in presenza al Fossombroni: ecco come prenotarsi per gli open day

GROSSETO – Sono ancora numerose le possibilità di partecipare agli open day e ai laboratori orientativi dell’ISIS “V. Fossombroni”. È possibile ancora prenotarsi per partecipare ai laboratori orientativi e agli open day online sul sito www.isisfossombroni.edu.it. Questo è il link per poter prenotare un’attività di orientamento online:

https://isisfossombroni.edu.it/orientamento-a-s-2020-2021/

Dal 7 gennaio è possibile visitare la scuola e incontrare i docenti anche in presenza, previa prenotazione, in modo tale da predisporre la visita in piccoli gruppi ( 6) ogni 15 minuti o appuntamenti individuali.

È possibile prenotare un open day in presenza nei seguenti modi:

Indicando il proprio recapito telefonico nei moduli di prenotazione degli open day per essere ricontattati e concordare data e ora dell’incontro

Inviando una mail indicando un recapito telefonico per poter concordare data e ora dell’incontro all’indirizzo gris01300g@istruzione.it

Telefonando al numero 0564484801 per concordare data e ora dell’incontro

Conosciamo l’ISIS “V.Fossombroni”

L’Istituto “V.Fossombroni” presente nel territorio grossetano da più di 80 anni, scuola d’eccellenza che ha preparato un numero importante di professionisti inseriti nel tessuto economico di Grosseto e oltre, nell’ultimo decennio ha rinnovato la sua offerta formativa ampliando gli indirizzi dello storico Istituto Economico ed ha inserito il percorso di studi del Liceo Scientifico delle scienze applicate.

Una offerta formativa che si completa con la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche ed informatiche di vario livello, che consentono agli studenti del Fossombroni di acquisire quelle competenze richieste dal mondo universitario e dal mondo del lavoro e che permetteranno loro di affrontare e superare le sfide che incontreranno una volta usciti dalla scuola per essere protagonisti nella costruzione del loro futuro.

L’offerta formativa si distingue in due grandi settori:

• Il settore economico

• Il liceo scientifico delle scienze applicate

Il settore economico del Fossombroni

La “globalizzazione”, ovvero l’integrazione mondiale dei mercati reali e finanziari, il processo di integrazione europea, culminato nell’introduzione della moneta unica e il cambiamento del paradigma tecnologico, portato dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, hanno costretto le aziende a rivedere in profondità la loro organizzazione, gestione e promozione dovendo tener conto del nuovo contesto in cui si trovano ad operare.

Il Fossombroni fornisce agli studenti del settore economico le competenze per poter rispondere alle nuove richieste del contesto locale e globale e che necessita di nuove specializzazioni in ambito giuridico-economico, comunicativo-linguistico e tecnologico.

Il settore economico si articola nei seguenti indirizzi:

AFM – BUSINNES CLASS: per rendere l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing al passo con i tempi, il Fossombroni è uno dei pochi istituti in Italia ad aver inserito il percorso Businnes Class che permette lo studio dell’Economia in lingua inglese, la lingua usata nel mondo economico e della finanza a livello internazionale, e il conseguimento della certificazione IGCSE in quanto l’ISIS “V. Fossombroni” è sede autorizzata EDEXCEL. Frequentando questo indirizzo si possono apprendere le buone regole per la gestione delle imprese, come sono strutturati i bilanci delle società, come si padroneggiano le strategie di marketing per creare un’immagine positiva dell’azienda; è un percorso innovativo che fa leva su impresa, inglese ed informatica, senza perdere di vista la formazione culturale degli studenti

SIA – SIATEMI INFORMATIVI AZIENDALI: nell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono rivolte a migliorare l’efficacia aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. Nel percorso di studi vengono sviluppate le competenze specifiche con un potenziamento delle ore curricolari di informatica e attraverso le certificazioni informatiche.

SIAS – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI “SPORTIVO” (D.M. 47): è rivolto a coloro che intendono conciliare l’impegno scolastico con quello atletico ed affianca, alla formazione dei sistemi aziendali e dell’informatica, il potenziamento delle discipline motorie e sportive. Il percorso prevede un potenziamento delle ore curricolari delle scienze motorie durante le quali gli sport saranno studiati dal punto di vista pratico e teorico con l’ausilio di esperti che gli alunni incontrano a scuola o durante le uscite didattiche sportive specifiche organizzate in 3 periodi specifici dell’anno scolastico; in ambito economico viene data particolare importanza allo studio delle aziende che si occupano di sport, Associazioni sportive, Società sportive attraverso il progetto Managment Sportivo.

RELAZIONI INTERNAZIONALI per il MARKETING, questo indirizzo si rivolge a chi desidera conoscere ed utilizzare più lingue straniere, a chi vuole diventare un esperto della comunicazione aziendale a livello nazionale ed internazionale e a chi ha interesse per la cultura e l’organizzazione politico-economica internazionale. Le competenze specifiche al termine dei 5 anni sono: capacità di collaborare nei rapporti aziendali, specie se di tipo internazionali; conoscenza delle diverse realtà geo-politiche ed economiche; capacità di comunicare efficacemente utilizzando 3 lingue straniere; capacità di muoversi in una prospettiva interculturale nei diversi ambiti lavorativi.

TURISMO: l’indirizzo offre un’opportunità di formazione tecnico-aziendalistica e linguistica estremamente appetibile in ambito turistico e non; durante il percorso di istruzione si dà la possibilità di utilizzare le conoscenze in un contesto autentico, costruendo per lo studente un profilo professionale di alto livello. Per l’economia italiana ed europea il settore turistico è molto strategico ed ha bisogno di figure professionali competenti sia all’interno delle aziende turistiche, che di professionisti free-lance in grado di individuare, comunicare, valorizzare e gestire il patrimonio artistico, ambientale ed architettonico, in grado di colloquiare con tutte le istituzioni di riferimento.

Liceo Scientifico delle scienze applicate e Liceo Internazionale Quadriennale

Il Liceo Scientifico presente nell’offerta formativa dell’ISIS Fossombroni oltre a permettere agli alunni di diplomarsi in 5 anni, come la maggior parte degli studenti italiani, offre la possibilità di conseguire il diploma di Liceo Scientifico in 4 anni, come la maggior parte degli studenti europei. Infatti il Fossombroni fa parte delle 100 scuole a cui il MIUR ha affidato 3 anni fa, la sperimentazione quadriennale.

Il Liceo Scientifico delle scienze applicate “V. Fossombroni” si distingue per un’offerta formativa capace di preparare ed educare in prospettiva e globale gli studenti che lo frequentano, attraverso la valorizzazione di aspetti imprescindibili della formazione:

DIMENSIONE INTERNAZIONALE: la valorizzazione delle lingue e delle culture straniere è uno dei cardini della proposta culturale del Liceo Scientifico Fossombroni. Si attua attraverso:

• il potenziamento della lingua inglese in tutti gli indirizzi,

• l’introduzione di una seconda lingua straniera, non comunitaria nell’indirizzo internazionale o comunitaria nel bilinguismo

• la preparazione alle diverse certificazioni linguistiche

• la partecipazione agli stages linguistici

• la partecipazione ai progetti di mobilità studentesca quali l’Erasmus Plus e Intercultura

L’ISIS “V. Fossombroni” è sede di EDEXCEL, centro certificatore inglese, per conseguire le certificazioni IGCSE.

DIMENSIONE TECNICO SCIENTIFICA: la valorizzazione delle STEM (Science, Technology, Engineering, Maths), fornendo una solida preparazione in ambito scientifico, attraverso:

• la preparazione alle diverse certificazioni informatiche, Eipass e Cisco

• al corso per il conseguimento del patentino della robotica

• al corso per il conseguimento dell’attestato di Pilota di Droni

• all’introduzione del potenziamento delle discipline scientifiche, Informatica, Chimica, Fisica di 2 ore settimanali nell’indirizzo STEM

IL LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE FOSSOMBRONI che prevede un percorso di studi in 5 anni si articola nei seguenti indirizzi:

PERCORSO INTERNAZIONALE – offre un percorso formativo per l’acquisizione di competenze in due lingue straniere, di cui una internazionale. Lo studio delle discipline linguistiche è accompagnato da percorsi di materie umanistiche e scientifiche che contribuiscono a formare una preparazione liceale completa. È introdotto nel curriculum lo studio del diritto e dell’economia internazionale. Fondamentale importanza riveste la metodologia proposta per lo studio delle lingue straniere che mira all’acquisizione di un’autentica competenza linguistico-comunicativa in ottemperanza alle indicazioni del Quadro Comune di Riferimento Europeo. L’orientamento metodologico, rafforzato da Certificazioni Linguistiche nelle due lingue studiate e Certificazioni IGCSE – Edexcel nelle materie scientifiche ed economiche, scambi e stages all’estero, permette di formare studenti capaci di inserirsi con competenza e consapevolezza in realtà multiculturali e multilinguistiche

PERCORSO BILINGUISMO – si pone come primario obiettivo la preparazione nel campo scientifico, arricchendo tuttavia lo studente di conoscenze multidisciplinari che gli permettano di avere, alla conclusione del ciclo quinquennale di studi, un’ampia gamma di scelte universitarie, umanistiche comprese.

Il tutto verrà inoltre integrato, come specificità del bilinguismo, con lo studio di una seconda lingua straniera, a scelta dello studente tra tedesco e spagnolo, con incremento della lingua inglese e con l’insegnamento in lingua inglese della matematica e della chimica, al fine di fornire una vasta visione scientifico-culturale della società umana, sotto l’ottica di una realtà sempre più globalizzata e in cui le lingue diventano strumento fondamentale per il mondo economico e lavorativo.

STEM – Il percorso STEM fornisce competenze adeguate a formare profili scientifici orientati verso discipline tecnologiche e digitali oggi sempre più richiesti nel mondo del lavoro. L’innovazione scientifica dipende sempre di più da una solida base di conoscenze STEM, apprendimenti essenziali che offrono agli studenti conoscenze adeguate e competenze necessarie per affrontare le sfide dell’economia globale. Il corso offre una preparazione completa per affrontare qualsiasi facoltà scientifica.

IL LIQ, LICEO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE, permette di conseguire un diploma in 4 anni con il quale potersi iscrivere con un anno di anticipo a qualunque facoltà universitaria. Nel percorso di studi del LIQ sono presenti i potenziamenti linguistici ed informatici offerti negli altri indirizzi del liceo scientifico Fossombroni.

Unico nella provincia di Grosseto, è attiva dall’anno scolastico 2018-19 una sezione di Liceo Scientifico Quadriennale in cui è possibile concludere gli studi con un anno in anticipo rispetto al normale percorso.

Il corso di Liceo Scientifico s.a. Quadriennale garantisce, attraverso gli strumenti della flessibilità didattica e organizzativa, il raggiungimento degli stessi obiettivi di apprendimento del percorso ordinario. Il percorso dei 4 anni si caratterizza per l’innovazione didattica, la valorizzazione della pratica laboratoriale, l’insegnamento di due discipline (matematica e chimica) in lingua straniera (CLIL) a partire dal biennio.

Si rivolge a studenti che mostrano di avere un elevato grado di motivazione, in particolare nelle discipline scientifiche.