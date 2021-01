Previdenza: esoneri per agricoltori sotto i 40 anni. Ecco le novità

GROSSETO – È stata prorogata al 31 dicembre 2021 la misura già prevista dalla legge di bilancio 2020, che aveva previsto, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant’anni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento della contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Ivs).

A comunicarlo è Coldiretti Grosseto che prosegue «L’esonero è applicabile nei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 e dal regolamento UE n. 1408/2013, modificato dal regolamento UE n. 2019/316, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”».

La fruizione del beneficio è subordinato alla regolarità inerente a:

• l’adempimento degli obblighi contributivi;

• l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

• il rispetto degli altri obblighi di legge;

• il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per info epaca.gr@coldiretti.it oppure ecco gli uffici Coldiretti che si può contattare:

GROSSETO – TEL. 0564/438911

ALBINIA – TEL. 0564/871415

MANCIANO – TEL. 0564/629362

SORANO – TEL. 0564/633410

ARCIDOSSO – TEL. 0564/968359

CINIGIANO – TEL. 0564/994933

PAGANICO – TEL. 0564/905278

SCANSANO – TEL. 0564/507398

MASSA MARITTIMA – TEL. 0566/903155

FOLLONICA – TEL. 0566/43279

RIBOLLA – TEL. 0564/579274

BORGO CARIGE – TEL. 0564/890205

MAGLIANO IN TOSCANA – TEL. 0564/592694