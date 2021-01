L’almanacco del Giunco: il 12 gennaio esce il primo album dei Led Zeppelin e ondata di gelo sull’Italia

GROSSETO – Martedì 12 gennaio, san Bernardo da Corleone francescano, il sole sorge alle 7.48 e tramonta alle 16.58. Accadeva oggi:

475 – Basilisco è incoronato augusto dell’Impero romano d’Oriente

1523 – Gustavo I è incoronato re di Svezia

1554 – Bayinnaung, che avrebbe continuato a formare il più grande impero nella storia del Sud-est asiatico, viene incoronato re della Birmania.

1709 – Piccola era glaciale: Un periodo di gelo di due mesi inizia in Francia – La costa atlantica e la Senna congelano, le coltivazioni vanno perdute e almeno 24.000 parigini muoiono

1773 – Il primo museo americano apre al pubblico a Charleston (Carolina del Sud)

1777 – Viene fondata la Mission Santa Clara de Asís, l’odierna Santa Clara (California)

1791 – Fine della Rivoluzione di Liegi

1838 – Allo scopo di evitare le persecuzioni anti mormoniche, Joseph Smith, Jr. e i suoi seguaci lasciano l’Ohio per il Missouri

1848 – Inizia la Rivoluzione siciliana del 1848 da una rivolta contro il Regno delle Due Sicilie scoppiata nella città di Palermo.

1866 – La Royal Aeronautical Society viene fondata a Londra

1875 – Kwang-su diventa imperatore di Cina

1898 – Itō Hirobumi inizia il suo terzo mandato come Primo Ministro del Giappone

1901 – Charlotte Cooper, pluricampionessa di Wimbledon, sposa Alfred Sterry

1904 – Nell’Africa Tedesca del Sud-Ovest (oggi Namibia) inizia la ribellione del popolo Herero (a cui si aggiunse in un secondo momento il popolo Nama) contro l’autorità coloniale tedesca.

1908 – Per la prima volta un messaggio radio a lunga distanza viene inviato dalla Torre Eiffel

1915

– Il Rocky Mountain National Park viene costituito con un atto del Congresso degli Stati Uniti.

– La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti respinge una proposta per dare alle donne il diritto di voto

1932 – Hattie W. Caraway diventa la prima donna eletta al Senato degli Stati Uniti

1940 – Seconda guerra mondiale: l’Unione Sovietica bombarda delle città finlandesi

1942 – Il presidente statunitense Franklin Roosevelt crea la National War Labor Board

1943 – In Russia, sul fronte del Don, scatta l’attacco sovietico denominato Offensiva Ostrogorzk-Rossoš, che provocherà la ritirata del Corpo d’armata alpino dell’ARMIR

1945 – Seconda guerra mondiale: i sovietici iniziano l’Operazione Vistola-Oder, una vasta offensiva in Europa orientale contro i nazisti

1948 – Eccidio di Mogadiscio : nella capitale somala, decine di italiani rimasti a vivere nella ex colonia vennero uccisi.

1964 – A Zanzibar, ribelli iniziano una rivolta e proclameranno in seguito una repubblica

1966 – Lyndon B. Johnson dichiara che gli Stati Uniti devono restare nel Vietnam del Sud fino a quando non finirà l’aggressione comunista

1969 – I Led Zeppelin pubblicano il loro primo album

1970 – Il Biafra capitola, finisce la Guerra civile nigeriana

1971 – I Sei di Harrisburg: Il reverendo Philip Berrigan e cinque altri vengono indagati con l’accusa di aver cospirato per rapire Henry Kissinger e far saltare in aria le condotte di riscaldamento di edifici federali a Washington

1976 – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite vota 11-1 per permettere all’OLP di partecipare ad un dibattito del Consiglio di sicurezza (senza diritto di voto)

1985 – L’ondata di gelo che sta investendo l’intero continente europeo e l’Africa settentrionale fa registrare in molte località d’Italia le temperature più basse della storia; a Firenze la minima scende a -23,2 °C.

1988 – La mafia uccide l’ex sindaco di Palermo Giuseppe Insalaco.

1991 – Guerra del Golfo: Un atto del Congresso degli Stati Uniti autorizza l’uso della forza militare per scacciare l’Iraq dal Kuwait

1995 – La figlia di Malcolm X, Qubilah Shabazz, viene arrestata per aver progettato di uccidere Louis Farrakhan

1997 – Il primo incidente ad un treno ad alta velocità italiano causa 8 vittime: un Pendolino ETR460 in corsa da Milano a Firenze deraglia presso Piacenza

1998 – 19 nazioni europee concordano di vietare la clonazione umana

2009 – Cessa le attività operative Alitalia – Linee Aeree Italiane

2010 – Un grave terremoto colpisce Haiti, causando più di 230.000 vittime

2012 – Iniziano in Romania due giorni di violente proteste contro il presidente Traian Băsescu e la sua politica di austerità economica

2015 – 143 miliziani di Boko Haram vengono uccisi da dei militari a Koofata in Camerun

2016 – Una bomba nei pressi della Moschea Blu ad Istanbul uccide dieci persone