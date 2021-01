Da Haiti a Campagnatico: il sindaco accoglie Zachary Antoine

CAMPAGNATICO – Una giornata ‘internazionale’ per il Comune di Campagnatico. Ieri il sindaco Luca Grisanti ha ricevuto in comune Zachary Antoine, presidente della Commissione per l’Europa del Ministero degli Interni di Haiti. Era accompagnato da Gianni Baldi, maremmano, consulente della stessa commissione del paese caraibico.

“È stato un incontro proficuo – ha dichiarato il primo cittadino- in cui abbiamo parlato di Haiti e delle sue prospettive collegate ai rapporti con l’Italia e ad un rapporto di amicizia con il nostro comune. Ho personalmente ringraziato il dottor Antoine ed i dottor Baldi per aver inserito Campagnatico nel loro giro di visite che comprenderà realtà importanti della Toscana, ma non solo”.

“Da parte mia – conclude Grisanti- ho voluto testimoniare la simpatia e la vicinanza della nostra comunità a quella di Haiti”.