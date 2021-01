Croce rossa, al via il tesseramento: ecco come fare

FOLLONICA – E’ iniziato il tesseramento 2021 della Croce Rossa Italiana di Follonica. Quest’anno, a differenza del solito, il sistema delle consegne “porta a porta” subirà un posticipo e inizierà tra qualche mese. Al momento è possibile rinnovare la quota di 20 euro recandosi presso la sede di via della Pace oppure tramite IBAN IT 23 J 05034 72241 000000 003696.

“Data la situazione – dice il presidente Vincenzo Errico – il tesseramento “porta a porta” viene rimandato di un po’ di tempo, almeno un paio di mesi, e dopo questo periodo si valuterà come procedere. Al momento, per chi desideri rinnovare la quota sociale, lo può fare venendo in sede oppure utilizzando il c\c bancario.

Il tesseramento di socio Cri rappresenta un importante contributo per il nostro Comitato, perché ci consente di impiegare risorse a sostegno delle tante attività istituzionali espletate.

La Croce Rossa agisce in vari settori, non soltanto in quelli tradizionali dell’emergenza o del trasporto sanitario, ma anche nella protezione civile, nell’assistenza sociale, nei corsi di primo soccorso ed educazione sanitaria.

Purtroppo – conclude – stiamo attraversando un momento molto difficile, quindi mi sento di ringraziare tutti coloro che ci hanno sempre sostenuto e continuano a farlo anche in questo brutto periodo storico”.

Intanto sei operatori Cri sono già stati sottoposti alla prima dose del vaccino ed altri lo faranno nelle prossime settimane. Proseguono le attività legate a questa emergenza, sia con la consegna degli aiuti alimentari che con il supporto al Comune per la distribuzione delle mascherine e per regolamentare gli accessi scolastici.

E’, invece, ancora attiva una ambulanza dedicata al trasporto di ammalati affetti da virus, che viene impiegata sia per la zona nord della provincia che per altre località.