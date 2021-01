Tpl e rientro a scuola, Tiemme: «Giornata positiva, speriamo che continui così»

GROSSETO – “Il primo giorno di ritorno a scuola anche per gli studenti delle scuole superiori con presenza al 50% in aula non ha registrato particolari criticità sul fronte dei trasporti pubblici – commenta il presidente di Tiemme Spa, Massimiliano Dindalini –. La definirei una giornata positiva che, grazie all’ampio lavoro di squadra che l’ha preceduta, ci auguriamo tutti possa trovare continuità, soprattutto per salvaguardare al massimo le esigenze didattiche e formative dei ragazzi”.

“Come noto – prosegue – il servizio è stato calibrato con il 50% di presenza massima anche a bordo dei mezzi e per questo come Tiemme abbiamo attivato i 102 autobus aggiuntivi, impiegati su corse bis delle linee extraurbane a più alta frequentazione di studenti, offrendo quindi una dotazione sicuramente superiore alla domanda. Ciò ci ha consentito di distribuire al meglio i ragazzi a bordo, ed evitare casi di sovraffollamento. La presenza strutturale delle corse bis punta proprio a garantire questo tipo di risposta”.

“E’ stata buona anche l’integrazione tra il nostro personale a terra, distribuito alle fermate principali, con il personale coinvolto dai vari comuni del territorio nell’ambito del progetto regionale “Ti accompagno” – continua Dindalini -. E’ nostro impegno monitorare capillarmente il servizio su tutto il territorio in cui operiamo, raccogliendo attraverso i nostri canali di contatto le segnalazioni che arriveranno da parte degli utenti e dai genitori. Internamente abbiamo predisposto dei bollettini di verifica che vengono redatti sia alla fine del turno di entrata mattutino che alla fine del turno di uscita e nel quale raccogliamo tutti dati sui numeri degli studenti e dove evidenziamo eventuali criticità da gestire linea per linea”.