“Perché scegliere il corso sportivo del Fossombroni?”: evento online per i futuri studenti e genitori

GROSSETO – Martedì 12 gennaio, alle 18:30, sulla pagina social del Fossombroni Sportivo si terrà l’evento online rivolto ai ragazzi e ai genitori intitolato “Perché scegliere il corso sportivo del Fossombroni?”.

Interverranno i docenti: Sabina Diamanti (referente orientamento), Roberto Bisti (informatica), Stefano Rosini (scienze motorie) e Annalisa Savona (referente del gruppo funzione strumentale, inclusione).

L’evento sarà coordinato dalla giornalista Francesca Ciardiello, si potrà seguire dalla pagina Facebook dedicata agli eventi “Fossombroni Sportivo” https://www.facebook.com/fossombronisportivoeventi/.

L’occasione è rivolta a coloro che hanno ancora dubbi sulla scelta delle scuole superiori e sarà importante perché genitori e studenti potranno formulare le loro domande nella chat durante la diretta social: qui i docenti cercheranno di rispondere a tutte le curiosità.

Per partecipare basta ricercare la pagina pubblica a partire dalle 18,30 quando inizierà il secondo di quattro appuntamenti social.

I prossimi sono fissati martedì 19 gennaio e venerdì 22: si tratta di un incontro di 30 minuti circa per capire come funziona il corso sportivo al Fossombroni di via Sicilia.

Gli interessati potranno poi prenotare una visita a scuola, in gruppi di 6 persone massimo, chiamando o inviando un messaggio whatsapp al numero 329 0774527.