Oltre 300 chili di rifiuti raccolti: Terramare a lavoro con gommoni e tavole sup per pulire l’Ombrone

GROSSETO – L’associazione Terramare/Uisp pulisce il fiume Ombrone recuperando oltre 300 chili di rifiuti ingombranti prelevati direttamente sul letto del fiume per mezzo di gommoni e tavole Sup.

“Sabato 9 gennaio è stata una di quelle giornate che rimarranno sempre nei nostri ricordi – afferma Maurizio Zaccherotti, presidente Terramare e coordinatore Uisp Acquaviva Toscana -. La nostra associazione assieme ad altri tecnici Uisp Grosseto e all’associazione Wild water sup, con il patrocinio del comune di Grosseto, ha provveduto alla rimozione di molti chilogrammi di rifiuti ingombranti rimasti intrappolati nel letto del fiume Ombrone (tratto compreso tra San Martino e Grancia – Grosseto). Un’operazione importante e difficile perché realizzata in un momento in cui la corrente del fiume è elevata. In sicurezza, con tutte le precauzioni e i dispositivi di protezione attivati, abbiamo raggiunto questo importante obiettivo che ripeteremo tra qualche settimana”.

Intanto il progetto di valorizzazione del fiume Ombrone prosegue e Terramare, in collaborazione con l’Istituto Commerciale sportivo Fossombroni di Grosseto, ha in programma una serie di escursioni mirate sul diversivo e sul fiume Ombrone al fine di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di mantenere pulito il fiume e di viverlo per non farlo diventare ricettacolo di degrado sociale.

Le escursioni avranno infatti come obiettivo anche la pulizia di un piccolo tratto delle sponde del fiume Ombrone nel suo tratto urbano.

Per maggiori informazioni www.terramareitalia.it.