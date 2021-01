Nove anni dal naufragio della Concordia, il sindaco: «Cerimonia intima senza inviti istituzionali»

ISOLA DEL GIGLIO – “A nove anni dal naufragio della Costa Concordia, una ricorrenza limitata nei numeri a causa del Covid, ma che non per questo sarà meno significativa e toccante per chi ha vissuto quei momenti”.

Il sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli non rinuncia al ricordo del tragico evento della Costa Concordia, ma senza i consueti inviti istituzionali e con gli appuntamenti commemorativi che saranno limitati alla popolazione gigliese.

“Credo che tutti comprenderanno questa scelta – afferma Ortelli-. Nel frattempo ci stiamo preparando per il 2022 quando, in occasione del decimo anniversario del naufragio, prevedremo una serie di eventi, con inviti estesi anche ai familiari delle vittime e dei naufraghi che vivono sia in Italia che all’estero, per tenere viva la memoria di una tragedia che ci ha segnato profondamente. Questo sperando che l’emergenza per la pandemia ce lo consenta”.

Il programma del 2021 prevede alle ore 11 di mercoledì 13 gennaio la Santa Messa celebrata da Don Lorenzo, che si svolgerà a Giglio Porto e che potrà essere seguita in diretta sul sito www.giglionews.it. Alle 12,15 a Punta Gabbianara verrà deposta una corona di fiori in memoria delle vittime. Alle 21,45 di fronte alla lapide commemorativa si terrà la preghiera per le vittime e la benedizione della lapide.

“Nelle ricorrenze di quest’anno – conclude il Sindaco Ortelli- abbiamo deciso di rinunciare alla consueta processione serale per evitare assembramenti. Sarà dunque una cerimonia intima, ma che per noi gigliesi non diminuisce la portata della commemorazione delle vittime e il ricordo di un momento che non ha segnato solo l’Isola, ma il mondo intero”.