Lavori straordinari alla scuola materna, il sindaco: «Così potrà rimanere aperta»

PIOMBINO – Lavori straordinari alla struttura dell’edificio che ospita la scuola materna di Ponte di Ferro: questa la decisione dell’Amministrazione di Piombino che va nella direzione di mantenere l’offerta formativa in un luogo storico della città, periferico e che quindi consente di servire una utenza vasta anche dalle campagne.

“Ci siamo impegnati a mantenere aperta la scuola di Ponte di Ferro – commentano il sindaco Francesco Ferrari e gli assessori Vita e Cresci -: per farlo, era necessario intervenire con importanti lavori di sistemazione del tetto, delle facciate e degli interni. Negli anni addietro, le precedenti amministrazione hanno avuto poco a cuore questa struttura, tanto da lasciarla oggi in uno stato precario. Sarebbe stata soluzione più facile una chiusura tout court che abbiamo però voluto scongiurare con questo intervento perché siamo consapevoli del valore di una offerta formativa in un luogo così particolare e ricco di stimoli di crescita e di scoperta per i bambini”.

I lavori partiranno la prossima estate, così da non interferire con l’attività didattica, e si concluderanno prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.