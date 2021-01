L’almanacco del Giunco: l’11 gennaio Giulio Cesare passa il Rubicone e viene fucilato Galeazzo Ciano

GROSSETO – Lunedì 11 gennaio, sant’Igino papa, il sole sorge alle 7.49 e tramonta alle 16.57. Accadeva oggi:

49 a.C. – Giulio Cesare passa il Rubicone

532 – Rivolta di Nika a Costantinopoli

1055 – Teodora viene incoronata imperatrice di Bisanzio

1158 – Vladislao II diventa re di Boemia

1571 – La nobiltà austriaca ottiene la libertà di religione

1693 – Terremoto del Val di Noto: La Sicilia orientale (soprattutto il Val di Noto) viene colpita da un terremoto che farà circa 60.000 vittime

1787 – William Herschel scopre Titania e Oberon, due satelliti naturali di Urano

1805 – Viene creato il Territorio del Michigan

1822 – Viene fondata la Cassa di Risparmio di Venezia, prima cassa di risparmio in Italia

1861 – L’Alabama e la Georgia secedono dagli Stati Uniti d’America

1863 – Guerra di secessione americana: battaglia di Arkansas Post – Il generale John Alexander McClernand e l’Ammiraglio David Porter strappano all’Unione il fiume Arkansas

1867 – Benito Juárez ridiventa presidente del Messico

1879 – Inizia la guerra Anglo-Zulu

1881 – Teatro alla Scala, Milano: va in scena la prima di Ballo Excelsior

1908 – Viene creato il Grand Canyon National Monument

1914 – Viene fondata la Reggina con il nome di “Unione Sportiva Reggio Calabria”

1919 – La Romania si annette la Transilvania

1922 – Primo utilizzo dell’insulina per trattare il diabete in un paziente umano

1923 – Truppe francesi e belghe occupano la regione della Ruhr per costringere la Germania a pagare le riparazioni di guerra

1935 – Amelia Earhart è la prima donna a volare in solitaria dalle Hawaii alla California

1942

– L’Impero giapponese dichiara guerra ai Paesi Bassi e invade le Indie Orientali Olandesi.

– I giapponesi catturano Kuala Lumpur

1943 – Gli Stati Uniti e il Regno Unito cedono i diritti territoriali sulla Cina

1944 – Verona: fucilazione di Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Luciano Gottardi, Giovanni Marinelli e Carlo Pareschi, condannati a morte per aver sfiduciato Mussolini nella seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943

1946

– Enver Hoxha fonda la Repubblica Popolare d’Albania e ne diviene il presidente

– Le ceneri di Porfirio Barba-Jacob ritornano in Colombia

1947 – Scissione a Palazzo Barberini dal PSI dell’ala riformista guidata da Giuseppe Saragat e fondazione del Partito Socialista Democratico Italiano – PSDI

1948 – L’Eccidio di Mogadiscio: nella capitale somala, decine di italiani rimasti a vivere nella nostra ormai ex colonia vennero barbaramente trucidati in una apparentemente assurda e imprevista esplosione di violenza da parte dei somali

1949 – Primo caso registrato di nevicata a Los Angeles (California)

1955 – Fondazione della Autobianchi

1963 – Con l’uscita di Please Please Me, i Beatles si fanno conoscere su scala nazionale

1972 – Il Pakistan orientale diventa Bangladesh

1973 – Inizia il processo agli scassinatori del Watergate

1977 – Cade il campanile di Faè (Oderzo) per le conseguenze del terremoto in Friuli del 6 maggio 1976

1980

– Nigel Short, 14 anni, è il più giovane giocatore di scacchi ad ottenere il titolo di maestro internazionale

– In Spagna ottengono l’autonomia la Catalogna e la regione basca

1990 – 300.000 persone manifestano in favore dell’indipendenza della Lituania

1991 – Il Congresso americano autorizza l’intervento militare di attacco nei confronti dell’Iraq nella guerra del Golfo

1992 – Paul Simon è il primo artista famoso ad andare in tour in Sudafrica dopo la fine del boicottaggio culturale

1994 – Il Governo irlandese annuncia la fine del Broadcasting Ban nei confronti di IRA e Sinn Féin.

1996 – Haiti diventa un membro della convenzione di Berna sul diritto d’autore

2002 – Il governo degli Stati Uniti d’America apre un campo di prigionia nella base della Baia di Guantánamo per detenere prigionieri con l’accusa di terrorismo