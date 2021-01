In città arriva il Punto di accesso al sociale: così si offrono progetti di assistenza personalizzati

FOLLONICA – Si potenziano i servizi sociali per i cittadini di Follonica e arrivano nuovi orari per interfacciarsi con il pubblico per quelli dedicati alla non autosufficienza. Da domani, infatti, martedì 12 gennaio apre le porte a Follonica il Pas, punto di accesso al sociale, e si modificano gli orari di apertura dello sportello Punto Insieme. Un’apertura che, per ora, nel rispetto delle norme anticovid, avviene su appuntamento, mentre è garantita l’assistenza telefonica in alcuni giorni e orari specifici.

Entrambi gli sportelli si trovano, per il momento, al distretto socio sanitario di Follonica, in viale Europa in attesa di trasferirsi in una nuova sede autonoma individuata nella quartiere della 167 ovest e ricevono solo su appuntamento telefonico. Il Punto insieme sarà attivo ogni martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30, mentre il nuovo sportello Pas sarà attivo il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12.

Saranno dieci gli assistenti sociali dedicati al servizio che si interfacceranno con tutte le altre professionalità necessarie (dai medici agli infermieri, passando per educatori, psicologi e altre figure) per gestire i casi e proporre a ogni cittadino che entra in contatto con i servizi dei progetti di assistenza personalizzati.