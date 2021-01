Debutto vincente per gli Under 11 del Circolo Pattinatori: Versilia espugnata

GROSSETO – Esordio vincente per la formazione Under 11 del Picchianti Lavanderia Grosseto, che ha espugnato la pista del Forte Versilia Roller con un primo tempo spumeggiante, chiuso avanti 4-0. Quattro le segnature del capitano Turbanti, due di Alexander Convertiti.

Gli Under 13 di Pablo Saavedra sono stati invece battuti sulla pista di via Mercurio dal Castiglione. I biancorossi, dopo aver fallito un rigore ad inizio partita, hanno replicato con Francesco Masetti alla rete di Mugnai, ma nulla potuto contro la vivacità degli ospiti che sono volati fino all’8-1 con il quale si è chiuso il primo tempo. Più equilibrata la ripresa.

Sconfitta con l’onore delle armi per gli Under 15 di Marco Ciupi, che si sono arresi al Follonica B per 5-1 al termine di un incontro ben giocato (nelle foto di Mimmo Casaburi, alcuni momenti del match). Dopo aver subito la doppietta di Riccardo Biancucci, nel giro di cinque minuti, i grossetani hanno fallito un rigore con Tommaso Giusti a 2’27 dalla fine del primo tempo, mentre sullo 0-5 è stato Pier Francesco Montomoli a fallire il penalty. Lo stesso Montomoli, a 2’10 dalla sirena a reso meno pesante il passivo.

Under 11, Forte Versilia Roller-Picchianti Lavanderia Grosseto 1-6

FORTE VERSILIA: Fontana; Palmerini (1), Tonacci, Quintavalle, Efremov, Amatuzzo, Fialdini, Pelletti. All. Lorenzo Giovannetti.

PICCHIANTI GROSSETO: Conti; Edward Convertiti Mann, Tonini, Alexander Convertiti Mann (2), Pucillo, Fralassi, Boni, Civitarese, Turbanti (4). All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Donato Minnone.

Under 13, Bora Bora Grosseto-Blue Factor Castiglione 5-11

BORA BORA GROSSETO: Croci, Caselli; Nicholas Balducci, Leonardo Balducci, Dervishi, Francesco Masetti (5), Leonardo Convertiti Mann, Fonti. All. Pablo Saavedra.

CASTIGLIONE: Shareef; Ren, Cornacchini (5), Palushi (3), Donnini (1), Mugnai (2), Rosadini. All. Luigi Brunelli.

Under 15, Cieloverde Grosseto-Follonica B 1-5

CIELOVERDE GROSSETO: Vittoria Masetti, Caselli; Dervishi, Francesco Masetti, Giusti, Montomoli (1), Burroni, Leonardo Balducci. All. Marco Ciupi.

FOLLONICA B: Mugnaini, Riva; Del Viva, Asta (1), Pomella, Burroni, Raspanti, Biancucci (3), Parrinelli, Premoli (1). All. Filippo Guerrieri.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.