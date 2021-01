Coppa Italia di serie B, ai giovani della RRD il derby del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Il derby di Coppa Italia serie B del Circolo Pattinatori Grosseto è andato alla giovane formazione targata RRD, che ha piegato l’esperto gruppo di Alice (8-5 il finale) con una gara perfetta. Trascinata in attacco dalle reti di Alessandro Bardini (che ha firmato un gran poker), Michele Achilli (tripletta) e Lorenzo Alfieri, il quintetto di Alessandro Brizzi ha strameritato il successo con una grande difesa (bellissima la prova del portiere Raffaello Ciup, autore di interventi strepitosii) e una velocità, che non lasciato scampo a Saitta e compagni, che adesso saranno costretti a conquistare la qualificazione nei playoff nell’ultima giornata, in programma domani sera, martedì alle 20,45 al Capannino di Follonica.

Un successo per certi versi a sorpresa, ma sicuramente meritato per quanto ha fatto vedere la RRD nei cinquanta minuti di domenica pomeriggio. Il quintetto di Guerrieri ha risposto con Salvadori al gol iniziale di Alfieri, ma non ha saputo reagire al gol di Achilli e alla tripletta di Bardini negli ultimi tre minuti del primo tempo e dopo 54 secondi della ripresa, che hanno cambiato il volto della gara. Polverini ha interrotto il digiuno di Alice, ma l’esperienza di Achilli ha rispedito lontano Alice. E non sono bastati nemmeno i due tiri piazzati di Salvadori per mettere paura a RRD, che ha praticamente chiuso il match con Bardini a cinque minuti dalla fine (foto di Mimmo Casaburi).

Nell’altra gara del girone G il Follonica ha superato per 10-3 il Castiglione, dopo che il primo tempo si era chiuso sull’1-1.

Classifica: Alice Grosseto 12, Follonica 10, RRD Grosseto 5, Castiglione 1. Ultimo turno: Follonica-Alice (martedì 12), RRD-Castiglione (giovedì 14).

Alice Grosseto-RRD Grosseto 5-8

ALICE: Bruni, Marinoni; Filippeschi, Saitta, Salvadori, Borracelli, Polverini, Nerozzi. All. Filippo Guerrieri.

RRD: Raffaello Ciupi; Achilli, Casini, Rosati, Bardini, Leonardo Ciupi, Casaburi, Alfieri, Bianchi. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: nel p.t. al 4’26 Alfieri, 10’45 Salvadori, 18’39 Achilli, 22’10 Bardini, 24’09 Bardini; nel s.t. al 0’54 Bardini, 5’40 Polverini, 8’10 Achilli (rigore), 13’53 Salvadori, 15’39 Salvadori (rigore), 16’11 Achilli, 19’48 Bardini, 21’07 Saitta.

NOTE: espulsione temporanea (2′) Bianchi, Polverini, Alfieri.