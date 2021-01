Al Fossombroni il corso di formazione per aspiranti personal trainer

GROSSETO – L’anno 2021 parte subito di slancio per gli studenti dell’Istituto statale “Fossombroni” di Grosseto. Grazie alla volontà della dirigente scolastica Francesca Dini e alla virtuosità del professor Amedeo Gabbrielli e i docenti tutti dell’Istituto, tante sono le iniziative proposte ai ragazzi che hanno scelto di frequentare il percorso di studio del “Fossombroni”.

In ambito del progetto PCTO 2020- 2021, Percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento, con la collaborazione dell’Ente di Promozione Sportiva Acsi Nazionale e Comitato Provinciale Grosseto (Riconosciuta dal Coni), Area Formazione Motoria e Sportiva, rappresentata dal docente nazionale Alessio Donnini, già direttore tecnico settore Formazione del Comitato Acsi Provinciale Grosseto, è nata l’opportunità di strutturare un corso di formazione per “Aspiranti operatori tecnici sportivi specializzati personal trainer”.

Per gli studenti del corso con orientamento Sportivo, si tratta di un’opportunità eccezionale che, seguendo questo primo percorso formativo, anche se introduttivo, li porterà ad assaggiare sia le potenzialità che un settore quale quello del Personal training può offrire, sia le varie opportunità di lavoro che può offrire il settore “Sport, salute e fitness”.

Questo primo percorso, della durata di sedici ore di lezioni teorico e pratiche, sarà strutturato in otto incontri della durata di 2 ore ciascuno, dove verranno affrontate materie scientifiche quali l’anatomia, la fisiologia, la biomeccanica applicata al movimento, l’apprendimento motorio, la psicologia, la Metodologia dell’allenamento, eccetera.

Inoltre, gli studenti dovranno completare un tirocinio esperienziale di 25 ore di affiancamento certificato presso Centri Sportivi e Palestre accreditate. Questo permetterà, previo valutazione finale svolta con successo, di poter conquistare un attestato e soprattutto una “Borsa di studio” che consentirà di avere delle importanti agevolazioni per il prossimo Corso di formazione nazionale per “Operatori tecnici sportivi” che si terrà, sempre tramite l’Eps Acsi Nazionale, la prossima primavera.

Tale corso porterà al raggiungimento di un Diploma Nazionale Professionale riconosciuto dal Coni e dal Ministero dell’Istruzione seguendo le linee guida SNaQ e le qualifiche Europee “EQF”, che darà la possibilità di poter lavorare su tutto il territorio nazionale nel settore “Sport, salute e fitness”.