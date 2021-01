GROSSETO – Un piccolo passo per un grande progetto. È stato consegnato questa mattina nelle mani del vescovo di Grosseto Monsignor Rodolfo Cetoloni e del direttore della Caritas Don Enzo Capitani, l’assegno simbolico da 2.070 euro, la somma raccolta grazie alla vendita del libro di Giacomo D’Onofrio “Sei maremmano se dici”.

«Grazie all’attenzione ottenuta dal libro, edito da IlGiunco.net, – spiega il direttore de IlGiunco.net Daniele Reali – e alla generosità dei maremmani, in poco più di una settimana sono andate esaurite tutte le copie della prima edizione, tanto che prima di Natale il libro era già “sold out”. Per questo è stato possibile raccogliere velocemente una cifra importante che abbiamo provveduto a destinare, così come avevamo annunciato, al progetto della nuova sede della Caritas. Già prima della fine del 2020 avevamo provveduto a fare il bonifico (in basso la copia della distinta del bonifico) nel conto dedicato alla raccolta fondi per la nuova sede e oggi abbiamo voluto incontrare il vescovo e il direttore della Caritas per consegnare simbolicamente la somma raccolta. Ricordiamo che il libro è di nuovo disponibile nelle librerie e che quindi presto, se i maremmani ci aiuteranno, potremmo nuovamente contribuire al progetto della nuova sede con un’altra donazione».

«Io vorrei ringraziare tutte le persone che hanno acquistato il libro – ha detto il vescovo Cetoloni – sapendo anche qual era il fine per cui è stato pubblicato. Direi che questa iniziativa che è stata ideata dall’autore con l’editore, Giacomo D’Onofrio e IlGiunco.net, che ringrazio, è molto importante perché in questo momento siamo all’inizio del progetto della nuova sede della Caritas e questa donazione può essere una delle pietre di fondamento».

Il progetto della nuova sede della Caritas è ancora nella fase iniziale, i lavori dovrebbero iniziare intorno alla prossima primavera. «Con la raccolta fondi – ha detto Don Enzo Capitani – siamo arrivati a 17 mila euro. Il cammino ancora lungo, ma non dobbiamo guardare al traguardo finale. Andiamo avanti con calma, passo dopo passo. Rispetto a questa iniziativa voglio sottolineare che questo piccolo segno è il segno della fantasia della carità, perché per amare ci vuole fantasia».

Presente alla consegna dell’assegno anche l’autore Giacomo D’Onofrio che ha ricordato come è «importante continuare ad acquistare il libro perché per ogni copia venduta, una parte viene destinata alla Caritas diocesana».

Ecco dove trovare il libro:

a Grosseto:

• Edicola Porta Corsica

• Libreria Paoline

• Libreria Mondadori Grosseto

• Nuova Libreria Grosseto (via dei Mille)

• Redazione de IlGiunco.net (via Giordania)

a Castiglione della Pescaia:

• Edicola Fioravanti (ponte Giorgini)

• Cartoleria Fossati in via Paolini

a Giuncarico

• Merceria Reali (via Roma)