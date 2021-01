GROSSETO – E’ una domenica di pioggia e di neve sulla provincia di Grosseto. Buona parte della Maremma si è svegliata imbiancata dai fiocchi: neve anche a quote collinari, sulle colline metallifere e ovviamente alle pendici dell’Amiata.

Continua ovviamente a nevicare sul Monte Amiata, con precipitazioni consistenti già dal mattino. Rispetto alle previsioni originarie, l’ondata di intenso maltempo dovrebbe concludersi nella nottata tra oggi e domani.

A basse quote la neve è sostituita dalla pioggia, che sta cadendo e continuerà a cadere copiosa per gran parte della giornata. Anche in questo caso la pioggia dovrebbe smettere di cadere tra la serata e la nottata.

