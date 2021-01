Weekend in zona arancione: ecco cosa si può o non si può fare. Le indicazioni di Eugenio Giani

GROSSETO – Grosseto e la Toscana si preparano ad approdare in zona gialla. Dopo il valzer di colori nelle feste, da lunedì 11 gennaio almeno per qualche giorno il colore non cambierà.

Ma in questo fine settimana è ancora zona arancione e a ricordare cosa si può o non si può fare ci ha pensato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune dalle 5 alle 22, eccetto lavoro, salute e necessità – spiega – Per chi vive in un comune sotto i 5000 abitanti sarà possibile spostarsi dal confine entro un raggio di 30 km con il divieto di spostamento verso i capoluoghi di Provincia. È consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione. Sono consentiti inoltre gli spostamenti in comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze, per maggiore convenienza economica e in caso di rapporto fiduciario consolidato per attività e servizi”.

“Continuiamo a indossare la mascherina ed evitare gli assembramenti – chiede il governatore – Dobbiamo essere responsabili e rendere sempre più la Toscana sicura”.