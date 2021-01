Torna la tombola online della Croce rossa: «Per divertirsi insieme e rilanciare l’economia locale»

GAVORRANO – Forti dell’ottimo successo riscontrato il primo gennaio, il Comitato di Gavorrano della Croce Rossa Italiana ha deciso di riorganizzare un’altra tombola online in diretta YouTube in data 10 gennaio alle ore 18.

Quella dell’1 gennaio ha riscontrato molto apprezzamento sia dai partecipanti (circa un centinaio tra chi ha comprato le cartelle ed i loro familiari) che dalle attività locali che hanno deciso di collaborare come sponsor.

Il Comitato di Gavorrano della Croce Rossa Italiana non poteva rimanere indifferente di fronte alle richieste del pubblico che ha chiesto di organizzarne un’altra e dalle altre attività locali che si propongono come sponsor.

«Questa attività – spiega Mario, consigliere Giovani CRI di Gavorrano – è stata pensata per trascorrere del tempo in compagnia in questo momento in cui divertirsi è diventato un pochino complicato, anche per l’impossibilità di passare del tempo con amici e parenti. Per l’idea ci siamo ispirati alle nostre tradizioni natalizie e familiari. Siamo a disposizione di chiunque voglia informazioni più dettagliate per partecipare alla nostra Tombola Online e ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento.

Abbiamo portato con la tombola online dell’1 gennaio divertimento e soprattutto abbiamo cercato di contribuire creando una scintilla attraverso gli sponsor che rimetta in piedi l’economia locale così come è sempre stata. Ringraziamo anche il sindaco Andrea Biondi e l’amministrazione comunale per averci dato la possibilità di usufruire della struttura dei Bagnetti per la diretta Youtube».

Come funziona?

Per partecipare basta seguire alcuni semplici passi: contattare il numero 380-1996694 per l’acquisto delle cartelle (prezzi: 1,50 euro – 3 Cartelle; 5 euro – 12 cartelle); avere la possibilità di collegarsi a YouTube per seguire la diretta e uno smartphone con whatsapp a portata di mano per comunicare con i volontari l’eventuale vittoria. Non è obbligatorio iscriversi al canale, ma fortemente consigliato così da poter ricevere la notifica appena inizierà la diretta.

La tombola questa volta sarà divisa in due partite con tanti premi: dai giocattoli per bambini fino a cesti natalizi ed esperienze rilassanti come l’ingresso alla spa di Montebelli.

Questa attività è stata realizzata grazie alle partnership e sponsorizzazioni da parte di: Frantoio San Luigi, Rocca di Frassinello, Peccati di Gola – Pasta Fresca da Graziella, Tasso Scatenato, Sezione Soci Unicoop Tirreno Gavorrano, Salumificio Franchi e la Poligrafica, il Petalo, Montebelli Agriturismo & Country Hotel, Parrucchiera Serena Coifeur, Bar da Zio e Zia, La Poligrafica, Il Rifugio Del Tasso.