GROSSETO – Le foto meravigliose sono opera di Emiliano Pinzi. Usando il suo drone è riuscito a immortalare la Croce dell’Amiata con una prospettiva unica mai vista prima e con oltre 2 metri di neve.

“Emiliano anima e e supporter dell’Amiata Free Ride – racconta Luciano Porcelloni, Consulta Monte Amiata – oltre ad essere un biker di alto livello e con una grande passione per le due ruote, è anche un maestro di sci e, da bravo uomo di montagna, con il gruppo dei ragazzi dell’Amiata Freeride, in questi caotici giorni, con tanta neve, troppa neve sull’Amiata, e con decine di piante cadute e strade interrotte, va su e giù per le piste a liberarle”.

“Sportivo famoso per aver portato sulla nostra montagna la passione per la bicicletta con la realizzazione, in collaborazione con la Società Isa, – spiega Porcelloni – dei percorsi di Freeride e Downhill. Appassionato sostenitore di un grande progetto Amiata in bike. Uno sportivo e un uomo con due “anime ” appassionato sciatore d’inverno e biker d’estate”.